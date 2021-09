Simona Ventura a Venezia 2021 in bianco e nero: abbina l’originale tailleur alle scarpe rosso fuoco Simona Ventura è una delle protagoniste del Festival del Cinema di Venezia 2021: oltre ad aver presentato il suo primo documentario Le 7 giornate di Bergamo, ha anche preso parte alla prima di Freas Out. Per calcare il red carpet ha scelto un esuberante look color block in bianco e nero ma con le scarpe a contrasto.

Si sta svolgendo la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e fino al prossimo 11 settembre saranno molti i registi che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Ieri è stato il turno di Simona Ventura, che in occasione della Mostra ha fatto il suo debutto "dietro la telecamera" lanciando Le 7 giornate di Bergamo, documentario dedicato alla costruzione in tempi da record dell'ospedale da campo nella città in piena pandemia. Oltre a ricoprire per la prima volta i panni della regista, in serata ha anche calcato il red carpet della première di Freas Out, dando prova di essere un'indiscussa icona di stile a 56 anni.

Simona Ventura in color block a Venezia 78

Già nei giorni scorsi Simona Ventura aveva preannunciato che sarebbe stata tra gli ospiti del Festival del Cinema di Venezia e per l'occasione si era recata dal parrucchiere di fiducia per cambiare look in modo drastico. Solo ieri, però, è arrivata sul red carpet e non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile. Si è presentata alla prima di Freas Out in bianco e nero con un originale completo firmato Avaro Figlio. Super Simo ha "reinterpretato" il classico smoking dallo stile mannish abbinando un paio di pantaloni palazzo con un profondo spacco laterale su una gamba a una giacca con la chiusura a portafoglio, un modello con bavero di raso e una delle due spalle ricoperta di paillettes (decorazione ripresa anche sui lati del pantalone).

Simona Ventura in Avaro Figlio

Paillettes e accessori a contrasto per il red carpet

Simona Ventura poteva mai rinunciare alla sua innata esuberanza per un evento ambito come il Festival di Venezia? Assolutamente no. Se le paillettes scintillanti non le fossero bastate per farsi notare, ha pensato bene di aggiungere un accessorio "a contrasto": un paio di décolleté con il tacco in rosso fuoco di Gianvito Rossi. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mentre, in fatto di make-up, ha optato per dei colori abbastanza naturali. Insomma, Simona è una diva nata e il suo nuovo look color block elegante ma allo stesso tempo di impatto ne è la dimostrazione.