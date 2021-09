Simona Ventura cambia look: il nuovo taglio e colore di capelli per il Festival di Venezia 2021 Simona Ventura sarà tra le protagoniste del Festival del Cinema di Venezia 2021 e, a poche ore dal debutto sul red carpet, ha deciso di rinnovare la sua immagine. Ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e ha cambiato look in modo drastico.

A cura di Valeria Paglionico

Questa sera verrà inaugurata la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, evento che fino al prossimo 11 settembre vedrà la presentazione di numerosi film in anteprima mondiale. Le star che calcheranno il red carpet saranno moltissime e, come da tradizione, daranno il meglio di loro in fatto di stile, sfidandosi a colpi di tacchi a spillo e dettagli glamour. Tra le più attese c'è Simona Ventura, che già da diverse ore ha dato il via ai preparativi. È partita dai capelli, rivoluzionando il suo hair look grazie all'intervento del parrucchiere di fiducia.

Simona Ventura segue il trend del caschetto

Si chiama Roberto Farruggia ed è il parrucchiere che ha firmato il nuovo look di Simona Ventura. La conduttrice è tornata dalle vacanze e, complice la partecipazione al Festival di Venezia, ha pensato bene di rinnovare la sua immagine a partire dai capelli. Sebbene non abbia stravolto in modo drastico l'acconciatura, è apparsa lo stesso trasformata. Ha seguito il trend del bob dritto, tagliando le punte e rendendo la chioma decisamente più definita rispetto al passato. Ha optato per una piega extra liscia con la fila leggermente laterale, dando prova di essere più trendy ed elegante che mai.

Il nuovo colore di capelli di Simona Ventura

Quale occasione migliore della fine dell'estate per cambiare colore di capelli? Complice la tinta rovina dal sole e la ricrescita che diventa evidente dopo un mese passato in vacanza, sono molte coloro che si vedono costrette a rivolgersi al parrucchiere appena rientrate in città. Simona Ventura non fa eccezione e, al di là del taglio, ha portato delle piccole novità anche alla nuance della sua chioma. Ha ritoccato le radici e ha aggiunto alcuni colpi di sole sui toni del platino su tutta la testa. Il risultato? Il viso appare molto più raggiante e luminoso.