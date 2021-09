Silvia Toffanin a Verissimo, il debutto domenicale è griffato: abito bianco e coda per la seconda puntata Silvia Toffanin ha raddoppiato l’appuntamento settimanale con Verissimo e per la prima puntata domenicale ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato tutto sulle griffe, abbinando un abito bianco bon-ton a un paio di décolleté a contrasto.

A cura di Valeria Paglionico

Silvia Toffanin sta vivendo un momento davvero felice della sua carriera: dopo essere stata per anni al timone di Verissimo, il rotocalco di Canale 5 in onda il sabato pomeriggio, in questo 2021 ha raddoppiato l'appuntamento con la trasmissione prendendo il posto di Barbara D'Urso. Ieri sera è stata trasmessa la prima puntata domenicale e, al di là degli ospiti speciali che si sono lasciati intervistare, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il look della padrona di casa. Dopo la chemisier arancione dal sapore estivo del giorno precedente, per il debutto di domenica ha puntato sul bianco e soprattutto sulle griffe.

Il vestito bianco di Silvia Toffanin

Per la prima puntata della domenica Silvia Toffanin ha scelto un look bianco e di lusso. Ha sfoggiato un abito midi di Isabel Marant, per la precisione il modello Wilma con scollo rotondo, manica lunghe, gonna svasata alla caviglia e dettaglio cut-out sulla scollatura. A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté di Roger Vivier in raso verde. Quanto costano i due capi? Il più costoso è il vestito, che sul web viene venduto a 920 euro, mentre le scarpe costano "solo" 385 euro.

Silvia Toffanin cambia hair look

Siamo sempre stati abituati a vedere Silvia Toffanin con i capelli sciolti e fluenti, solitamente a Verissimo ha sempre spaziato tra pieghe extra lisce e onde appena accennate, ma ora pare che abbia cambiato registro. Per la prima puntata della domenica ha stravolto l'hair look, optando per una coda di cavallo alta e tiratissima. Così facendo ha messo in risalto il make-up e i lineamenti del viso. Certo, non c'è stata nessuna rivoluzione drastica visto che ha mantenuto invariati sia il colore che il taglio, ma è chiaro che si tratta pur sempre di un cambiamento. Nelle prossime settimane continuerà a sfoggiare dei raccolti bon-ton?