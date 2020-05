Silvia Provvedi è una delle future mamme che stanno affrontando la gravidanza in piena emergenza Coronavirus. Nonostante sia davvero dura mantenere la calma e la serenità, non ha alcuna intenzione di lasciarsi travolgere dall'ansia e continua a godersi questo momento magico della sua vita. Dopo aver archiviato definitivamente la storia con Fabrizio Corona, si è fidanzata con Giorgio De Stefano, fino a qualche tempo fa conosciuto come Malefix, ed è da lui che aspetta il primo figlio. La bruna del duo "Le Donatella" ha deciso di non indossare i classici abiti premaman come le salopette over, le maxi felpe e gli abiti ampi, continua a vantare uno stile super sexy anche se il pancione è sempre più "ingombrante". È fin da quando ha mostrato per la prima volta le forme modificate dalla dolce attesa che non riesce a fare a meno degli abiti fascianti e, dopo aver posato anche in topless, ora ha rispolverato anche i tacchi a spillo.

Ha cominciato un corso pre-parto online tramite delle dirette sui social e, per annunciare una nuova "puntata" dell'evento, è apparsa più sensuale e femminile che mai su Instahram. Ha infatti indossato un tubino a costine color senape con dei dettagli neri sulle spalline, la gonna era cortissima e ha lasciato le gambe lunghe e snelle in bella mostra. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté di vernice nera con il tacco 12 e ha tenuto i capelli sciolti e perfettamente in piega. Chi ha detto che una donna che sta per diventare mamma deve coprirsi per pudore? Silvia Provvedi ha dato prova del fatto che una donna in gravidanza è più bella che mai ed esaltare il pancione non è altro che un vero e proprio trionfo della femminilità.