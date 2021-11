Shiloh Jolie Pitt si ribella al dress code: sul red carpet sfila con i jeans strappati e low-cost Angelina Jolie ha partecipato alla prima del docufilm Paper & Glue: A JR Project e per l’occasione ha sfilato sul red carpet con i figli Pax e Shiloh. È stata soprattutto quest’ultima ad attirare l’attenzione dei followers: ha detto no al dress code, ha preso parte all’evento in jeans strappati e sneakers.

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Jolie si è ormai lasciata alle spalle la storia d'amore con Brad Pitt e ora si gode la sua "nuova vita" da mamma full time. Non sorprende, dunque, che negli ultimi tempi abbia calcato i red carpet internazionali più ambiti proprio in compagnia dei figli. Li ha portati con lei durante il tour promozionale di Eternals, facendoli volare da Hollywood a Roma, e ora continua a volerli sempre al suo fianco. Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato alla prima del docu-film Paper & Glue: A JR Project a Los Angeles e a sfilare sul tappeto rosso con lei c'erano Pax e Shiloh. È stata soprattutto quest'ultima ad aver attirato l'attenzione dei media: si è ribellata al dress code e ha indossato jeans strappati e sneakers piuttosto che un tradizionale abito da sera.

I jeans di Shiloh Jolie Pitt sono low-cost

Siamo sempre stati abituati a vedere le star sfidarsi a colpi di tacchi a spillo e sinuosi abiti da sera sui red carpet internazionali, ma Shiloh Jolie Pitt ha stravolto le regole in fatto di dress code: alla prima del film Paper & Glue: A JR Project si è presentata in una versione davvero casual, evitando i classici vestiti principeschi. Ha infatti indossato un paio di jeans boyfrind con degli strappi sulle ginocchia di H&M, li ha abbinati a una felpa nera col cappuccio e a un paio di Converse, modello Chuck Taylor. Anche la pettinatura scelta era tutt'altro che sofisticata: la figlia di Angelina ha infatti optato per un chignon spettinato che sembra essere "improvvisato".

I jeans H&M indossati da Shiloh

Angelina Jolie in nero sul red carpet

Sarà perché non si trattava di un suo film o perché semplicemente voleva rimanere più comoda del solito, ma la cosa particolare è che anche Angelina Jolie ha preferito evitare i pomposi e scintillanti abiti da sera. Dopo il vestito over marrone e la stupenda creazione silver firmata Versace, questa volta ha scelto il total black. La diva ha sfilato sul red carpet con un completo caratterizzato da maglioncino a collo alto e pencil skirt, completando il tutto con un paio di décolleté col tacco a spillo. Per quanto riguarda il make-up, ha scelto dei toni molto naturali, mentre in fatto di capelli ha optato per una piega sciolta e leggermente ondulata. La Jolie non è forse meravigliosa anche in questa versione acqua e sapone?

Leggi anche Angelina Jolie sul red carpet con i figli: Shiloh e Vivienne vestono da maschio e sono splendide