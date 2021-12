Shampoo viola: come usare l’anti giallo per avere un biondo perfetto Se detesti i riflessi gialli e dorati che creano un effetto paglierino suoi tuoi capelli biondi, il tuo miglior alleato è lo shampoo viola dall’azione anti giallo.

A cura di Federica Ambrogio

Chi ha i capelli biondi, che siano naturali oppure tinti, sa che il colore può virare a un biondo più dorato e giallo che spesso non è la tonalità desiderata. Per contrastare il giallo sui capelli biondi esistono gli shampoo viola con azione antigiallo, proprio come gli shampoo blu utilizzati da chi ha i capelli castani e vuole eliminare i riflessi rossi e ramati. Sono prodotti arricchiti da pigmenti viola che hanno un'azione mirata a spegnere il giallo all'interno dei capelli e possono essere utilizzati da chi ha i capelli biondi ma anche da chi ha i capelli bianchi o grigi, naturali o tinti, per avere una chioma più luminosa.

Lo shampoo anti giallo per capelli biondi

Lo shampoo antigiallo è solitamente di colore viola e serve per contrastare i riflessi giallognoli che si creano sui capelli biondi, naturali o tinti, e anche sui capelli bianchi e grigi, siano essi naturali oppure ricreati dal parrucchiere attraverso decolorazioni e tinte. Questi riflessi sono causati dai lavaggi frequenti, decolorazioni eseguite in modo non corretto ma anche dagli agenti atmosferisci. Grazie ai pigmenti viola contenuti all'interno dello shampoo anti giallo però, riuscirai a contrastarli facilmente e avere una chioma perfettamente luminosa, neutralizzando l'effetto giallo e dorato: ciò succede grazie alla complementarietà dei due colori, perché giallo e viola si annullano a vicenda.

Come usare lo shampoo viola

Perché svolga al meglio la sua azione antigiallo lo shampoo viola deve essere denso e corposo, con un'intensa colorazione violacea: se lo shampoo risulta acquoso e con una colorazione lilla o viola chiaro l'effetto anti giallo sarà blando se non invisibile. Ti basterà applicare lo shampoo sui capelli bagnati massaggiandolo su lunghezze e punte per detergere al meglio capelli e cuoio capelluto ma la sua azione sarà implementata se lo lascerai agire sul capello: con il secondo shampoo quindi, lascia il prodotto in posa dai 5 ai 10 minuti distribuendolo in modo omogeneo aiutandoti con un pettine a denti larghi prima di risciacquare. Lo shampoo anti giallo può essere fatto una o due volte alla settimana, alternandolo con uno shampoo nutriente se hai i capelli decolorati e tinti in modo da rendere il capello morbido ed evitare che si inaridisca.

I prodotti anti giallo da provare

In commercio esistono tantissimi shampoo viola per contrastare l'effetto giallognolo dei tuoi capelli. Cromatix Shampoo Silver di Biopoint per esempio deterge i capelli con delicatezza e spegne l’effetto giallo tipico dei capelli dai riflessi argentati e biondi. La formula è arricchita con un mix di principi attivi che idratano, proteggono e illuminano la chioma. Da provare anche il N° 4P Blonde Enhancer Toning Shampoo di Olaplex, aiuta a mantenere vivo e lucente il tuo colore idrata a fondo il capello, in modo da renderlo più forte e luminoso. Il Silver Shampoo di Maria Nila è pensato per

contrastare i toni aranciati e caldi per mantenere capelli di una tonalità fredda e luminosa. Si può utilizzare sia sui capelli trattati e decolorati che naturali. È arricchito con estratti di mora che donano lucentezza ed esaltano i riflessi naturali dei capelli e pigmenti viola che agiscono per contrastare i toni gialli nei capelli biondi. Per un effetto boost invece, puoi provare il Trattamento Tonalizzante Serial Blonde di Sunsilk, un trattamento intensivo e tonalizzante adatto ai capelli colorati biondi da lasciare in posa da 5 a 15 minuti, in base all’intensità del colore che si vuole ottenere. La sua formula arricchita con olio d’Argan ha un’azione nutriente e i pigmenti viola neutralizzano l’effetto giallo paglierino. Scopri nella gallery tutti i prodotti da provare per avere un biondo perfetto!