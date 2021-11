Shampoo secco, il trucco per usarlo nel modo giusto e avere capelli perfetti Vi è mai capitato di servirvi dello shampoo secco per ravvivare la chioma in situazioni di emergenza? Forse non sapete che esiste un trucco ben preciso per raggiungere risultati incredibili: ecco quando e come utilizzarlo per avere capelli meravigliosi.

A cura di Valeria Paglionico

A chi non è mai capitato di avere i capelli non troppo puliti ma di non avere neppure un minuto libero per lavarli? Per fortuna esiste una soluzione a ogni evenienza. L'ideale per tutti coloro che devono ravvivare la chioma senza poter perdere tempo tra lavaggio e piega è usare lo shampoo secco. Certo, l'effetto non è duraturo come lo shampoo vero e proprio, ma quanto meno si ha la possibilità di rimandare di almeno un giorno l'operazione. Sul mercato esistono ormai prodotti di ogni tipo pensati appositamente per le diverse qualità di capelli ma solo in pochi conoscono un trucco infallibile per far sì che lo shampoo secco funzioni ancora meglio.

Come ottenere un risultato impeccabile con lo shampoo secco

Volete dare una rinfrescata d'emergenza ai capelli? Potete usare lo shampoo secco ma, per raggiungere dei risultati davvero efficaci, è necessario utilizzarlo in un momento preciso della giornata. Di solito si usa la mattina, ovvero quando ci si sveglia tardi e non si ha tempo per uno shampoo vero e proprio o semplicemente quando di vuole ridare volume alla chioma, ma la verità è che si può ottenere un effetto migliore. In che modo? Spazzandolo sui capelli la sera, per la precisione prima di andare a dormire. Il motivo per cui funziona è molto semplice: durante la notte il prodotto ha il tempo di agire e di assorbire l'olio in eccesso. Come se non bastasse, con i movimenti e il contatto col cuscino sparisce l'antiestetico effetto polvere sulla nuca.

Con quanta frequenza fare lo shampoo secco

È ormai risaputo che fare lo shampoo tutti i giorni non faccia bene ai capelli e alla cute ma, allo stesso tempo, lo shampoo secco non deve essere usato come un'alternativa al lavaggio effettivo. Va fatto in casi di emergenza "intermedia" ed è l'ideale per le chiome che tendono a sporcarsi facilmente, dalle quali si vuole eliminare l'effetto grasso. Al di là della detenzione, può essere utilizzato anche per donare volume alla chioma ma senza cotonarla. Cosa si rischia se lo si usa troppo spesso? Le fibre dei capelli potrebbero seccarsi, la chioma appesantirsi e i follicoli presenti sul cuoio ostruirsi: attenzione, dunque, a non esagerare, così da mantenere la chioma sempre meravigliosa e in salute.