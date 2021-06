Gli adolescenti di Sex Education sono curiosi, ma spaventati. Se da un lato hanno voglia di sperimentare dall'altro il timore di fare domande e mettersi a nudo, nel senso più profondo del termine, li blocca. E invece è solo con una comunicazione sana e sincera che li abbiamo visti cambiare, nel corso delle prime due stagioni. La serie tv Netflix ha riscosso un enorme successo, proprio perché parla di sesso in modo chiaro e semplice, senza nascondere i mille pensieri che un adolescente fa quando è alle prime armi e affrontando il ‘fardello' della verginità e tutto ciò che ruota attorno alla scoperta della propria sessualità. Il tutto, cercando di abbattere i principali tabù che ancora regnano sull'argomento, come la masturbazione e i rapporti occasionali. Otis, Maeve e gli altri personaggi stanno per tornare sul piccolo schermo con la terza stagione.

Sesso, identità di genere, femminismo

Riuscirà la terza stagione di Sex Education a eguagliare il successo delle prime due? Gli studenti del liceo Moordale stanno per tornare: i nuovi episodi della serie tv Netflix sbarcheranno sulla piattaforma il 17 settembre. Ritroveremo quindi Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey), Eric (Ncuti Gatwa), Jean (Gillian Anderson) e tutti gli personaggi che abbiamo imparato a conoscere, ma ne troveremo anche di nuovi, pronti a rompere gli equilibri esistenti nel nucleo. Tra questi c'è Cal (l’esordiente Dua Saleh), un nuovo studente del liceo di identità non binaria. Accanto al sesso, argomento principale della serie tv affrontato in tutte le sue sfumature con un insolito equilibrio di profondità e leggerezza, si parlerà anche di femminismo. Ne sarà portavoce Aimee (Aimee Lou Wood).

I personaggi di Sex Education in divisa

Non sono solo i personaggi, la novità della terza stagione di Sex Education. Come si vede nelle prime foto dal set diffuse, adesso gli studenti del liceo Moordale indossano tutti la divisa. Calzettoni alti fino al ginocchio, cravatta o fiocchetto al collo, giacca con l'iniziale dell'istituto: ragazzi e ragazze sono vestiti tutti uguali, come se fossero in un college americano. Sembra di essersi catapultati in Elite, Una mamma per amica o Gossip Girl. La scuola Moordale Secondary School non esiste davvero, anche se la serie tv è stata girata nel Galles ed è ambientata nel Regno Unito. Nonostante questo, il regista ha sempre puntato molto su una commistione di ambientazioni e atmosfere, attingendo un po' dal mondo anglosassone e un po' da quello americano: basti pensare agli armadietti dove tutti si attardano per chiacchierare. Lo stesso vale per l'abbigliamento e la musica, che mescolano contemporaneità, anni Ottanta e anni Novanta. Tutto si mescola senza generare alcuna confusione, come a dire che le diversità messe tutte insieme possono creare qualcosa di perfettamente amalgamato.