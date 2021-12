Serena Rossi, look fucsia per il lancio di Diabolik: abbina il tailleur alla borsa griffata Serena Rossi ha partecipato alla prima conferenza stampa di Diabolik, il film dei Manetti Bros in cui ricopre i panni di Elizabeth, la moglie del protagonista. Per l’occasione è apparsa glamour ed elegante in fucsia, ha abbinato la borsa griffata al tailleur mannish.

A cura di Valeria Paglionico

Diabolik, il nuovo lavoro firmato dai Manetti bros, è il film più atteso del momento: arriverà al cinema il 16 dicembre e darà spazio alla romantica e oscura storia d'amore tra il noto ladro dei fumetti e l'affascinante ereditiera Eva Kant. Nelle ultime ore si è tenuto il primo Press Day a Roma e per l'occasione si sono riuniti tutti i protagonisti della pellicola. A fare concorrenza all'elegantissima Miriam Leone in total white è stata Serena Rossi, alias Elizabeth, la moglie di Diabolik. L'attrice è arrivata all'evento con il compagno Davide Devenuto, apparendo meravigliosa e glamour con indosso un tailleur fucsia.

Il tailleur fucsia di Serena Rossi

Serena Rossi è tra le protagoniste del film Diabolik e non poteva mancare al photocall che si è tenuto a Roma di recente. È stata proprio lei a portare un tocco di colore all'evento, apparendo raffinata e trendy in un tailleur fucsia griffato. Si è affidata all'eleganza di Maison Valentino, che per lei ha pensato a un completo "a contrasto" con blazer monopetto e pantaloni classici a vita alta (prezzi rispettivi 2.400 e 1.100 euro). Per completare il tutto ha scelto degli accessori in nero, ovvero la camicia e i décolleté in vernice di Valentino, il modello One stud con il tacco medio e largo e la punta metallica.

Serena Rossi in Maison Valentino

Serena Rossi indossa la borsa iconica

Ad aggiungere un tocco ancora più fashion all'outfit all'insegna del rosa è stata la borsa: Serena Rossi ha abbinato al tailleur la tracolla Stud in nappa fucsia di Maison Valentino, un modello con catena e fibbia logata in total gold (prezzo 2.100 euro). La Rossi ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mettendo così in risalto l'adorabile bob corto che sfoggia da qualche mese. Ancora una volta ha puntato su un make-up non troppo marcato, dando prova di essere la regina della bellezza naturale e semplice. Il dettaglio che l'ha resa davvero raggiante? Il sorriso smagliante che ha sempre stampato sul viso.