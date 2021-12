Miriam Leone in bianco per il lancio di Diabolik: è un’elegantissima Eva Kant in tailleur Il 16 dicembre arriva al cinema il film Diabolik ed è per questo che nelle ultime ore si è tenuto il suo primo Press day a Roma. Miriam Leone, alias Eva Kant, non poteva mancare e per l’occasione ha scelto un elegantissimo look total white.

A cura di Valeria Paglionico

Il 16 dicembre arriva al cinema Diabolik, il nuovo film dei Manetti bros che racconta della romantica e oscura storia d'amore tra il ladro dei fumetti e la sua iconica fidanzata Eva Kant. A ricoprire i panni dei due personaggi chiave sono Luca Marinelli e Miriam Leone, che per la prima volta si sono ritrovati a lavorare fianco a fianco di fronte i riflettori. Nelle ultime ore è andato in scena il primo Press day a Roma e ad attirare le attenzioni del pubblico è stata proprio l'ex Miss Italia: per l'atteso evento ha indossato un tailleur total white che le ha permesso di trasformasi in una elegantissima Eva Kant.

Il look bianco di Miriam Leone

Si è tenuta a Roma la prima conferenza stampa del film Diabolik e tra i suoi protagonisti non poteva che esserci Miriam Leone, alias Eva Kant. Per la prima volta in pubblico nei panni dell'affascinante fidanzata del ladro dei fumetti ha puntato sul total white, per la precisione su un look che è riuscito a esaltare la natura "diabolica e angelica" del personaggio. Ha infatti indossato un tailleur bianco firmato Fendi, un modello con pantaloni palazzo e blazer corto destrutturato arricchito da una cinturina in vita con il logo FF sulla fibbia.

Miriam Leone in Fendi

Miriam Leone con i capelli biondo platino

Per completare il tutto Miriam ha scelto degli occhiali da sole da gatta, un paio di stivaletti bianchi e dei preziosi e scintillanti gioielli Bvlgari, per la precisione della collezione Serpenti Tubogas. A fare la differenza, però, sono stati i capelli biondo platino in pieno stile Eva Kant che hanno aggiunto un ulteriore tocco da diva all'outfit. A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'uscita di Diabolik per ammirare ancora una volta la Leone sul grande schermo.