Serena Autieri e Michelle Hunziker in vacanza insieme: si concedono un rituale di benessere nel fieno Michelle Hunziker e Serena Autieri sono in vacanza insieme, si stanno godendo qualche giorno di relax in montagna. Le due amiche ne hanno approfittato per condividere un’esperienza molto particolare: si tratta del bagno nel fieno! La loro foto insieme, immerse nell’erba, ha stupito tutti.

A cura di Giusy Dente

La coppia che non ti aspetti, immersa nel fieno! Sono Michelle Hunziker e Serena Autieri, amiche di vecchia data, che si stanno godendo qualche giorno in montagna. Le due sono molto legate e complici, sono solite vedersi spesso soprattutto per le vacanze, quando i rispettivi impegni di lavoro non le tengono troppo impegnate sui set o negli studi televisivi. Anche le figlie, che hanno più o meno la stessa età, sono amiche tra loro. Se nel 2019 erano state insieme sulle montagne svizzere, stavolta invece l'attrice e la conduttrice hanno scelto la Val Badia e con loro ci sono anche i rispettivi mariti (Enrico Griselli e Tomaso Trussardi). La foto che ritrae le due donne immerse nel fieno ha stupito e incuriosito tutti.

Le vacanze di Michelle Huinziker e Serena Autieri

Fino a qualche giorno fa Michelle Hunziker si stava godendo il sole e il mare in bikini, sfoggiando il suo fisico tonico e statuario in spiaggia. Ora la 44enne si è spostata in montagna, sulle Dolomiti e lì sta continuando le sue vacanze all'insegna del divertimento, del relax e anche dell'amicizia. Sì, perché assieme a lei e al marito c'è anche un'altra coppia di amici. Si tratta di Serena Autieri ed Enrico Griselli. Le loro giornate sono fatte di passeggiate in aperta montagna, arrampicate, gite in bici e bagni nel fieno. Sì, perché la foto che così tanto è piaciuta ai fan e ai follower delle due donne ha un motivo ben preciso, non si tratta di qualcosa di improvvisato, ma di un vero e proprio rituale di bellezza.

Michelle Hunziker e Serena Autieri

Cosa sono i bagni nel fieno

Si chiama fitobalneoterapia, o bagni d’erba: questo vero e proprio rituale di bellezza e di benessere consiste nell'immergersi completamente nel fieno (misto a genziana, timo, arnica) ricavandone notevoli benefici, che scaturiscono dalla stimolazione della sudorazione. Il trattamento è detossinante, rilassante, energizzante e rigenerante, aiuta ad eliminare lo stress e scaricare le tensioni e contribuisce a depurare la pelle. Insomma, è l'ideale per chi vuole concedersi una pausa rilassante magari dopo un periodo di lavoro intenso o dei giorni particolarmente frenetici. Solitamente si procede utilizzando, per questioni di igiene e praticità, sacchi di fieno monouso: ne esistono sia di total body che a forma di manicotto, studiati per zone localizzate come mani e piedi, ma anche a forma di fascia da applicare sulle zone con inestetismi (cellulite, buccia d'arancia) o doloranti (cervicale per esempio). L'esperienza che hanno fatto le due amiche non è altro che una vecchia usanza contadina: nel periodo della mietitura gli agricoltori un tempo dormivano nel fieno perché permetteva loro di alleviare i dolori accumulati nella giornata di lavoro, di recuperare le forze e combattere la stanchezza, per poi ricominciare.