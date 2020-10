Ogni volta che si pensa a un'icona di bellezza e di stile viene in mente una delle principesse inglesi, da sempre considerate esempio di bon-ton ed eleganza. Certo, a differenza di Kate Middleton, Meghan Markle ha ormai detto addio ai Windsor ma, nonostante ciò, continua a essere un punto di riferimento per tutte quelle che amano la moda di classe. La cosa che spesso si dimentica è che anche le reali sono delle donne "normali" che, come tutte, utilizzano degli appositi trucchi per apparire sempre al meglio in pubblico. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, però, dietro il loro splendore non c'è nessun trattamento o dettaglio "speciale", è una questione di disciplina e di scelta di prodotti giusti.

Kate non rinuncia mai all'eye-liner, Meghan ama le sue lentiggini

Quali sono i segreti delle Royals? Innanzitutto hanno dei truccatori personali che si occupano dei loro look prima di ogni apparizione pubblica. Kate Middleton, inoltre, ha appreso alcuni piccoli segreti dagli esperti di grooming, non rinuncia mai all'eye-liner, che rende il suo sguardo vissuto, e usa uno shampoo senza solfati a base di ingredienti botanici, così da rendere i capelli lucenti, idratati e sani. Meghan Markle, invece, ha un passato a Hollywood, dunque ne sa una più del diavolo quando si parla di beauty look e skin care, non a caso il suo make-up effetto slow è tra i più amati e desiderati al mondo. Applica il fondotinta solo in alcuni punti del viso, non copre mai le lentiggini e utilizza quotidianamente una crema corpo idratante a base di lavanda. Qual è il dettaglio che accomuna le due Duchesse? Il loro prodotto beauty preferito è l'illuminante viso: applicato strategicamente nell'angolo interno dell'occhio, permette di aprire lo sguardo stanco, rendendolo profondo e raggiante.