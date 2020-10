Le donne della Royal Family inglese dettano legge in fatto di stile, tanto che ogni volta che appaiono in pubblico tutti i riflettori sono puntati sugli abiti e sugli accessori che indossano. Non è un caso che si parli spesso di "Effetto Kate Middleton" e "Markle Sparkle", visto che in poco tempo i loro capi registrano il sold-out. Certo, Meghan ha abbandonato i Windsor da mesi ma, nonostante ciò, continua a essere considerata al pari di una principessa quando si parla di eleganza. Qual è il dettaglio che le rende ancora più raffinate e sofisticate? Il profumo che, a dispetto dei vestiti e delle scarpe, non è possibile "vedere" in foto. Gli esperti di Royals, però, conoscono le fragranze preferite delle Duchesse e, sarà perché vogliono sfruttare il potere del marketing o perché semplicemente vogliono condividere ogni segreto delle principesse, ma la cosa certa è che non hanno esitato a comunicare quali sono i loro profumi preferiti.

I profumi preferiti di Meghan e Kate

Meghan Markle non esce mai di casa senza profumo, preferisce gli aromi freschi e ariosi dal tocco floreale con note di sandalo e di frutta fresca, mentre, quando si parla di crema corpo, usa un latte alla lavanda. Per il Royal Wedding si è rivolta ai profumieri della regina Elisabetta II, Flors London, per creare una fragranza ispirata alla brezza marina. Kate, invece, punta tutto su un jus floreale bianco, una miscela di giglio, gelsomino e gardenia o, in alternativa, sull'Orange Blossom, Grapefruit and Lime di Jo Malone, fragranza che profumò anche le candele aromatizzate piazzate nell'Abbazia di Westminster nel giorno delle sue nozze.

La regina ama il mughetto, Diana usava solo fragranze floreali

Per quanto riguarda la compianta principessa Diana, al suo matrimonio con Carlo scelse il Quelques Fleurs di Houbigant Paris, un bouquet preziosissimo composto da 15.000 fiori tra cui la rosa, il fiore d’arancio e il mughetto, mentre la regina Elisabetta II non rinuncia mai al White Rose di Floris, un profumo a base di rosa, iris, violetta e gelsomino. Il fiore preferito di quest'ultima, però, è il mughetto, non ha potuto fare a meno di metterlo anche nel bouquet della sua incoronazione. Insomma, il profumo un dettaglio importante nella vita delle Royals, gli permette di aggiungere un tocco divino e chic a ogni look.