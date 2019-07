Al contrario di quanto spesso si pensa, l'esfoliazione è alleata dell'abbronzatura: prima di andare in vacanza è fondamentale preparare la pelle per ottenere un'abbronzatura uniforme e soprattutto duratura. Per questo motivo qualche giorno prima di esporsi al sole è necessario effettuare uno scrub corpo, per eliminare le cellule morte, favorire il rinnovo cellulare e ottenere una pelle levigata e luminosa pronta per esporsi al sole, con la protezione solare ovviamente! Ecco tutto quello che devi sapere per preparare la pelle all'abbronzatura ed esfoliarla nel modo corretto.

L'importanza dello scrub prima di esporsi al sole

Che tu vada al mare o in montagna, qualche giorno prima delle vacanze sarà necessario effettuare uno scrub in modo da eliminare le cellule morte e ottenere una pelle omogenea e vellutata. L'esfoliante sarà il vostro miglior alleato per preparare la pelle e ottenere così una tintarella più sana e duratura: quando ti esponi al sole senza aver prima esfoliato la pelle potresti ottenere una tintarella a macchie, non uniforme e soprattutto di breve durata. Rigenerando le cellule della pelle invece, la tua abbronzatura verrà prolungata. Allo stesso modo sarà importante prendersi cura della pelle al rientro dalle vacanze esfoliandola per prolungare l'abbronzatura: il falso mito vuole che lo scrub elimini la tintarella, ma in realtà la rende più duratura e omogenea, eliminando le eventuali desquamazioni causate dal sole.

Come fare lo scrub corpo

Qualche giorno prima di partire per le vacanze quindi, dedicate qualche minuto allo scrub: l'esfoliazione sarà meccanica, e grazie alle particelle contenute all'interno del prodotto che avete scelto e al delicato massaggio che farete sul vostro corpo, andrete a eliminare le particelle ormai morte e secche della pelle, ottenendo così una pelle luminosa. Come si fa? Non dovrete fare altro che distribuire il prodotto in modo omogeneo e massaggiarlo con movimenti circolari e delicati dal basso verso l'alto, senza dimenticare le zone critiche come le ascelle e l'interno delle ginocchia. Risciacqua poi con acqua fresca e applica il tuo trattamento idratante preferito.

Gli scrub corpo da provare per un'abbronzatura al top

Se ancora non credi che lo scrub sia così importante per ottenere una tintarella perfetta, sappi che alcuni tra i più celebri brand che producono creme solari hanno creato dei veri e propri kit per l'abbronzatura ottimale: è il caso per esempio di Lancaster che con il Cofanetto Trio Bronzage Légendaire ha creato un set composto da scrub, protezione solare e doposole per prendersi cura della tua tintarella a 360 gradi. Tra gli esfolianti da provare prima di esporsi al sole e comodo anche da portare i viaggio c'è l'esfoliante formato viaggio di FrankBody: A Gommage Beauté contiene ingredienti di origine australiana come la prugna Kakadu ricca di vitamina C e AHA naturale e lime amaro che rendono la pelle luminosa e setosa. Tra le alternative naturali invece, c'è lo Scrub Ricco all'Olivello Spinoso di Biofficina Toscana che grazie alla miscela di oli bio pregiati e burro vegetale esfolia ed idrata. Scopri nella gallery tutti gli scrub da provare per un'abbronzatura perfetta e duratura!