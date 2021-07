Pensare a un soldato fa venire in mente la tuta mimetica e i pesanti anfibi ai piedi: ma se a un soldato, o meglio a una soldatessa, venisse imposto di indossasse i tacchi? Succede in Ucraina, dove le giovani donne soldato sono state costrette a indossare delle scarpe alte durante una parata, in vista di un evento del 24 agosto. Le foto dell'esercitazione hanno sollevato polemiche e critiche, verso un gesto che è apparso come un'umiliazione gratuita.

La parata delle soldatesse coi tacchi

Il prossimo 24 agosto si celebreranno i 30 anni di indipendenza dell'Ucraina, dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica. Per l'occasione è in programma una parata militare, per cui i soldati si stanno già preparando. Stanno facendo discutere, però, le immagini dell'esercitazione delle donne soldato, che quel giorno sfileranno lungo le strade principali della capitale insieme ad altre unità. Al posto dei soliti e normali stivali hanno ai piedi delle scarpe con tacco medio. Le polemiche sono state immediate e si è sollevato un coro unanime di disapprovazione. La decisione non solo manda un messaggio pericoloso in un'ottica maschilista che dovrebbe essere del tutto superata, ma va a mortificare la professionalità delle soldatesse. Le ragazze sono state costrette a fare qualcosa di potenzialmente pericoloso per la loro salute in quel tipo di situazione e sono state svilite, derise e umiliate con quelle calzature. Imporle ai loro piedi è stato come volerle ‘esporre' più che valorizzarle nel loro contesto professionale, al pari dei colleghi uomini.

Donne soldato ridicolizzate alla parata

Ivanna Medvid, cadetta dell'Istituto militare dell'Università nazionale Taras Shevchenko di Kiev, ha affermato che l'addestramento va avanti da più di un mese: "Oggi, per la prima volta, l'allenamento si svolge con scarpe col tacco alto. È un po' più difficile rispetto agli stivali, ma ci proviamo" si legge sul sito del Ministero della Difesa. "Le ragazze stanno svolgendo bene il loro compito" ha commentato il maggiore Eugene Balabushka, il quale ha annunciato tutti i cambiamenti. "All'ultima sfilata, le ragazze erano in abiti casual e con armi. Quest'anno marceranno in uniforme da parata per la prima volta senza armi. Indosseranno scarpe col tacco alto" ha spiegato. Attualmente le donne sono una risorsa importante nell'esercito del Paese: a prestare servizio sono più di 31.000 e di queste 4000 sono ufficiali, mentre più di 13.500 hanno combattuto in guerra. In segno di protesta sono state esibite in Parlamento delle scarpe col tacco e diversi sponenti politici si sono esposti in merito, per esempio Inna Sovsun, membro del partito Golos e diversi legislatori vicini all'ex presidente ucraino Petro Poroshenko. Olena Kondratyuk, vice Presidente della Verkhovna Rada (Parlamento ucraino) ha chiesto le scuse pubbliche del governo per un gesto così umiliante.