Questa sera partirà la 69esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1 fino al 9 febbraio, e tra i protagonisti di quest'anno ci saranno anche gli Ex-Otago. Si tratta di un gruppo indie nato nel 2002, il cui frontman Maurizio Carucci viene ormai considerato un sex symbol. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla band e sui look che sfoggeranno sul palcoscenico dell'Ariston, sul quale debutteranno con l'inedito "Solo una canzone".

Maurizio Carucci, il sex symbol degli Ex-Otago

Maurizio Carucci ha 39 anni, è il cantante degli Ex-Otago, il gruppo indie genovese formatosi nel 2002, e negli ultimi tempi è diventato un vero e proprio sex symbol. Anche se oggi spopola nel mondo della musica, ha anche un'altra passione, quella dell'agricoltura, alla quale si è avvicinato a partire dai 20 anni. Ha lavorato a lungo in campagna, dove è riuscito a trovare la sua dimensione lontano dal caos della città, arrivando a collaborare anche con alcuni agriturismi liguri, fino a formare una sua azienda agricola nel 2012 chiamata Cascina Barbàn. Contemporaneamente ha portato avanti i suoi progetti musicali, facendosi conoscere in tutta Italia insieme alla sua band indie. Quest'ultima conta oltre 70.000 followers su Instagram e sono moltissime quelle che sono rimaste incantate dalla bellezza di Maurizio che con i suoi capelli folti e la sua barba incolta viene ormai considerato un sex symbol. La "brutta notizia" è che è già fidanzato, è proprio con la compagna Martina Panarese che ha creato Cascina Barbàn e che convive lontano dal caos genovese. Sanremo riuscirà a trasformarlo in una star a tutti gli effetti?

Chi sono gli Ex Otago?

Gli Ex-Otago sono un gruppo musicale indie pop italiano, si è formato a Genova nel 2002 e inizialmente era un trio acustico composto da Maurizio Carucci, Alberto Argentesi e Simone Bertuccini. Da cosa deriva il loro nome? Da una squadra di rugby della Nuova Zelanda che è riuscita a vincere il campionato contro ogni pronostico. Hanno debuttato con l'album The Chestnuts Time, pubblicato in 500 copie dall'etichetta indipendente romana Vurt, e successivamente hanno accolto nella loro formazione anche il batterista Simone Fallani. Nel 2007 hanno pubblicato il secondo album Tanti Saluti, ottenendo un ottimo risultato sia di pubblico che di critica, e nel 2009 sono partiti alla volta della Norvegia per dedicarsi al nuovo lavoro in collaborazione con Davide Bertolini, il produttore dei Kings of Convenience. La svolta arriva nel 2014, quando si abbandonano i suoi elettronici a favore di strumenti di legno come il il charango, la chitarra classica e l'Harmonium indiano. Nel 2016 Gabriele Floris è uscito dal gruppo ma, nonostante ciò, gli altri membri hanno continuato a pubblicare album e singoli, fino ad arrivare alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Nei prossimi mesi, inoltre, saranno impegnati con l'esclusivo tour, che partirà il 30 marzo da Torino.

Sanremo 2019, cosa indosseranno gli Ex-Otago?

Mancano poche ore all'inizio della 69esima edizione del Festival di Sanremo e tutti vogliono delle anticipazioni sui look dei protagonisti dell'evento. Tra i big di quest'anno ci sarà anche il gruppo indie più cool del momento, gli Ex-Otago, che si esibiranno sul palco dell'Ariston con il brano "Solo una canzone". A curare i look dei membri della band sarà il loro stylist Giuseppe Magistro, che ai microfoni di Fanpage.it ha raccontato il percorso che ha voluto seguire con gli Ex-Otago. "Quella sul palco dell'Ariston sarà una vera e propria evoluzione. Abbiamo voluto raccontare una storia con gli abiti che parte dai look in total denim in stile worker anni'80 e '90 fino ad arrivare al bianco dell'ultima puntata", ha spiegato lo stilista. Nelle prime serate ci saranno dunque look firmati Levi's di ispirazione al mondo worker con tanti capi di jeans abbinati a mocassini vintage volutamente "vecchi" che sembrano provenire da un look retrò. Nella seconda serata la bandi vestirà Daniele Alessandrini con degli smoking di jeans, mentre per il terzo appuntamento con il Festival ritornerà il mood anni '90 con jeans Levi's e capispalla Alessandrini. E' però nella finale che i membri del gruppo daranno il meglio di loro, apparendo in bianco sul palco come degli sposi, aggiungendo agli abiti da matrimonio firmati Alessandrini dei mocassini vintage, gli anfibi Dr. Martens e delle scarpe Dyke. A questo punto, non resta che aspettare il loro debutto a Sanremo.