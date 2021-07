Sangiovanni nel video di Malibù: segue il trend del cappello pescatore (ma con le orecchie) Sangiovanni ha rilasciato il video della hit dell’estate, “Malibù”, nel quale appare al fianco della fidanzata Giulia Stabile (che ha realizzato l’esclusiva coreografia). Il cantante non ha rinunciato al suo stile originale e genderless e ha sfoggiato un particolarissimo cappello pescatore con le orecchie: ecco chi lo ha firmato.

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi ha letteralmente stravolto la vita di Sangiovanni: sebbene non si sia aggiudicato lo vittoria, è riuscito a raggiungere lo stesso un incredibile successo, tanto che ancora oggi continua a spopolare. È uno degli indiscussi protagonisti dell'estate 2021, la sua Malibù è in cima alle classifiche da settimane ma solo nelle ultime ore ha rilasciato l'esclusivo video. A realizzare la coreografia è stata la fidanzata Giulia Stabile, che non ha esitato ad apparire al suo fianco nella clip. Il cantante non ha rinunciato allo stile genderless e originale che da sempre lo contraddistingue ma ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto il suo particolarissima cappello con le orecchie.

Sangiovanni con il look personalizzato, Giulia con la collana Amore

A seguire il cantante fin dai tempi di Amici è il suo stylist di fiducia Giovanni Beda, è stato proprio lui a curare tutti i look sfoggiati nel video di Malibù. Sangiovanni ha spaziato tra completi total white con maxi camicia e bermuda, giacche a vento effetto tye-dye, sneakers fiorate, giacche oversize, pantaloni coloratissimi, bandane, anche se l'accessorio più originale sfoggiato è il cappello pescatore con le orecchie. A rendere il suo stile iconico, anche il berretto personalizzato con il nome d'arte sull'etichetta, un pezzo esclusivo dell'official merchandise. Anche Giulia Stabile non è stata da meno in fatto di stile e, oltre all'outfit con camicia e bandana che "imita" il vecchio look del fidanzato, ha sfoggiato anche un'adorabile collana con la scritta "Amore" tempestata di cristalli. La coppia di Amici non è forse super adorabile?

Giulia con la collana "Amore", Sangiovanni col berretto personalizzato

Il cappello griffato di Sangiovanni

Tra i look più trendy sfoggiati da Sangiovanni nel video di Malibù c'è quello in verde militare con bermuda con i tasconi e giacca a vento effetto tye dye sulle stesse nuance. Per completare il tutto il cantante ha scelto delle sneakers a fiori portate con i calzettoni a vista, anche se a fare la differenza è stato il cappello. Ha infatti seguito il trend del modello pescatore ma lo ha declinato in un'originalissima versione tye-dye sui toni del rosa con le orecchie da gattino sul capo. Si tratta di un esclusivo accessorio firmato GCDS, ha la fascia per il collo regolabile, un'applicazione frontale logata e la falda larga. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 228 euro, anche se attualmente è possibile trovarlo scontato.