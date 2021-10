Sabrina Salerno, le foto ieri e oggi: com’è cambiata la concorrente di Ballando con le stelle Sabrina Salerno è una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle ma in quanti la ricordano agli esordi negli anni ’80? Ad oggi ha superato i 50 anni ma continua a essere un sex symbol: ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Sabrina Salerno, la showgirl e icona femminista che ha letteralmente spopolato tra gli anni '80 e '90? È stata modella, conduttrice, attrice, valletta e ancora oggi continua a spopolare. Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo, sui social è super attiva e riesce a incantare milioni di fan con la sua bellezza mozzafiato. Ha superato i 50 anni ma, nonostante ciò, per lei il tempo sembra essersi fermato, tanto da poter essere considerata un vero e proprio sex symbol. Come si tiene in forma? Con il fitness, una dieta equilibrata e la passione per ogni tipo di sport. Oggi è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci in cui mette alla prova le sue doti da ballerina: ecco le foto che mostrano la trasformazione della showgirl dagli esordi a oggi.

Sabrina Salerno, la trasformazione del sex symbol dagli anni '80 a oggi

Erano gli anni '80 quando Sabrina Salerno ha pubblicato Sexy Girl e Boys, i singoli che le hanno permesso di raggiungere il successo a livello internazionale, all'epoca aveva poco più di 20 anni e si distingueva per bellezza e sex appeal. Le sue forme da pin-up hanno fatto letteralmente storia, tanto che ancora oggi, nonostante siano passati decenni, sono ancora moltissimi i fan che impazziscono per lei.

Sabrina Salerno negli anni ’80

Certo, continua a essere in splendida forma, ma basta confrontare le foto di ieri e oggi per notare le differenze. Il dettaglio che è maggiormente cambiato negli anni? L'hair look. Se negli anni '80 la showgirl puntava tutto su delle acconciature vaporose ed extra ricce come imponeva il trend del momento, oggi preferisce un long bob dalle sfumature bionde.

Il topless di Sabrina Salerno da giovane

Sabrina Salerno: "Il mio seno è naturale"

C'è una cosa nell'aspetto di Sabrina Salerno che non è assolutamente cambiata negli oltre 30 anni di carriera: il seno sodo e procace. Non sorprende, dunque, che in molti abbiano insinuato che si sia rifatta, ma sulla questione è intervenuta la showgirl in persona.

Sabrina Salerno oggi

Le sue parole sono state: “Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno”. Insomma, la Salerno sarebbe naturale al 100% e a dimostrarlo sarebbe anche una perizia risalente agli anni '90, nella quale un famoso medico avrebbe dichiarato l'assenza di protesi al décolleté.