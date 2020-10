L'autunno 2020 porta in primo piano il trucco labbra e il protagonista diventa il rossetto rosso: dopo un periodo in cui a causa della mascherina i rossetti sono stati chiusi nel beauty case la stagione autunnale vuole labbra rosso fuoco e bordeuax, vestite da colori vibranti e vivaci a lunghissima tenuta e a prova di mascherina. Lucido o opaco, dal colore intenso oppure leggero e luminoso: l'unica regola è che il trucco labbra dell'autunno 2020 faccia riferimento alla palette dei rossi.

Tendenza trucco: il rossetto rosso dell'autunno 2020

La tendenza trucco per l'autunno 2020 con labbra in primo piano arriva dalla Fashion Week: dalla passerella di Mugler a quella di Lanvin, passando per Marni e MSGM il rossetto è rosso. Rossetti lucidi, tinte labbra opache, contorni definiti oppure effetto sfumato, colore pieno o ancora un velo luminoso: l'unica regola riguarda la palette colore che spazia dal rosso acceso fino al bordeaux. Spesso si pensa che il rossetto rosso non sia adatto a tutte ma la verità è che se si sceglie la giusta tonalità di rossetto in base al proprio tipo di pelle e ai colori del nostro viso il rosso può stare bene a tutte. Chi ha il sottotono freddo e l'incarnato rosato per esempio dovrà puntare su rossetti a base fredda, mentre chi ha la carnagione più ambrata potrà indirizzarsi sui rossi coralli, i bordeaux e i vinaccia.

I rossetti da provare

Per l'autunno 2020 i rossetti rossi da provare sono davvero tantissimi, dalle versioni opache a quelle più cremose e satinate. Per chi ama i rossetti luminosi e leggeri è perfetto il Rouge à Lèvres Voile di Gucci, nell'iconica colorazione Goldie Red 25* la tonalità di rossetto simbolo della Maison ispirato a Goldie, leggendario personaggio d’ispirazione hollywoodiana. Se invece preferisci le versione opache dal colore pieno il rossetto su cui puntare è il Matte Lip Crayon di L'Oréal Paris un rossetto effetto opaco, dalle tonalità audaci e vibranti, per un colore matte intenso e a lunga durata. Da non dimenticare poi le matite, da applicare prima del rossetto per ottenere un effetto ancora più duraturo e definito: è perfetta ad esempio la Rouge Dior Ink Lip Liner di Dior, un vero e proprio pennarello ultra-pigmentato e a lunga tenuta. Scopri nella gallery i look delle star e i rossetti da provare per un trucco labbra impeccabile.