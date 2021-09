Jennifer Lopez è a Venezia con Ben Affleck: per l’arrivo al Lido sceglie l’abito di pizzo bianco Dopo aver incantato tutti alla sfilata di Alta Moda di Dolce&Gabbana, la popstar Jennifer Lopez arriva a Venezia insieme a Ben Affleck. L’attesa per il primo red carpet insieme ora è alle stelle: per l’arrivo al Lido la cantante ha scelto un abito bon ton bianco, indossato con un paio di tacchi a spillo neri.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da quando è stata annunciata la partecipazione di Ben Affleck alla 78esima edizione del Festival del cinema di Venezia, tutti si sono chiesti: ci sarà Jennifer Lopez al suo fianco? Adesso abbiamo la conferma: sì, la popstar è arrivata a Venezia insieme al fidanzato. I due sono appena sbarcati nella città lagunare per la presentazione del film The Last Duel di Ridley Scott e lo hanno fatto in grande stile: Jennifer Lopez è scesa dal traghetto come una diva d'altri tempi, con un abito bon ton in pizzo bianco e gli occhiali da sole. I fotografi hanno immortalato di sfuggita la coppia del momento all'arrivo al Lido: Ben Affleck, da vero gentiluomo, ha aiutato Jennifer Lopez a scendere e si è issato il borsone in spalla.

Jennifer Lopez arriva a Venezia con un abito bianco

Per la cantante è la seconda volta a Venezia quest'estate: pochi giorni fa era in prima fila alla sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana, abbagliando tutti con un look regale. Per l'arrivo a Venezia invece ha scelto un look più romantico e bon ton: un abito in pizzo bianco a maniche lunghe, con un fiocco sul colletto e una gonna midi che ondeggiava a ogni passo. La linea molto semplice era esaltata solo dalla cintura sul punto vita. Ai piedi, un paio di sandali con il cinturino alla caviglia, punta trasparente e tacco vertiginoso: solo lei poteva scegliere un modello tanto audace per scendere dal traghetto.

Jennifer Lopez arriva al Lido con un abito bianco di pizzo

Ben Affleck, al suo fianco, era vestito interamente di nero in modo molto casual: polo a maniche lunghe, pantaloni e occhiali scuri. Nascosta dietro un paio di occhiali da sole e una mascherina nera, la coppia non ha posato per i fotografi: ora l'attesa per il primo red carpet veneziano insieme è alle stelle: cosa indosserà Jennifer Lopez per la prima di The Last Duel? Qualunque sia la scelta, siamo sicuri che ruberà ancora una volta la scena.