Rihanna in topless tra borchie e accessori bondage: copre il seno con la t-shirt “auto-referenziale” Rihanna è tornata a provocare i fan sui social, lo ha fatto con una foto in topless con indosso solo degli accessori bondage. Nonostante si copra con una t-shirt “auto-referenziale”, è impossibile rimanere indifferenti alla sua sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi in cui Rihanna era una semplice popstar, oggi è un'imprenditrice di successo, grazie al brand di lingerie che porta il suo cognome, Savage X Fenty, è riuscita a diventare la donna in carriera più ricca al mondo e la cosa non potrebbe renderla più soddisfatta. Sui social è sempre meno attiva ma ogni volta che ritorna a postare riesce ad attirare tutti i riflettori su di lei. Di recente, ad esempio, ha posato in versione iper sensuale: il suo topless tra borchie e accessori bondage nasconde un dettaglio auto-referenziale.

La foto in topless di Rihanna

Rihanna ha lanciato Rih-Issue, una raccolta dei suoi brani che hanno fatto storia ma in versione vinile, e, dopo aver svelato il nuovo hair look con le sfumature bionde, è tornata a posare con un outfit super sexy. Si è lasciata immortalare in topless, lasciando intravedere le forme e i tatuaggi impressi sul corpo, da quello sulla mano alla scritta sul lato del fianco. L'unico capo che le permette di coprirsi? Una t-shirt bianca "auto-referenziale", ovvero decorata con una delle foto iconiche della sua carriera, la tiene poggiata sul seno, così da non rivelare nulla di "scandaloso" e da evitare la censura di Instagram.

Rihanna con anfibi e tanga borchiato

A fare la differenza nel topless di Rihanna sono stati gli accessori. La cantante ha infatti indossato un tanga di pelle borchiato, abbinandolo a una maxi cintura coordinata con la quale ha tenuto su la t-shirt. Per completare il tutto ha scelto una cascata di collane a catena, un rossetto rosso fuoco e degli anfibi stringati al ginocchio con la maxi zeppa, dettaglio che ha aggiunto tocco ulteriormente punk e bondage al look. Insomma, Rihanna sa come provocare i fan: anche se si è in parte allontanata dai riflettori, continua a incantare tutti con la sua bellezza e la sua irriverenza.