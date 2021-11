Rihanna con i capelli biondi: il nuovo look col balayage è il must dell’inverno 2022 Rihanna è la regina del trasformismo e nelle ultime ore lo ha dimostrato ancora una volta. Per lanciare la sua nuova raccolta di vinili ha cambiato hair look in modo drastico: ecco il suo nuovo balayage biondo che di sicuro diventerà il must-have dell’inverno 2022.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna potrà pure essersi presa una pausa dalla musica per dedicarsi all'attività da imprenditrice ma, nonostante abbia ridotto al minimo le apparizioni pubbliche, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Dopo aver provato i più svariati tagli e colori di capelli, dal mullet al rosso fuoco, fino ad arrivare al nero corvino e alla chioma extra long, nelle ultime ore ha dimostrato ancora una volta di essere la regina del trasformismo. In che modo? Cambiando per l'ennesima volta hair look. Ora la cantante è bionda e si è servita di alcuni scatti social per lanciare il colore must-have dell'inverno 2022.

Rihanna segue il trend delle maxi zeppe

L'avevamo lasciata con i capelli lunghi e lisci durante la presentazione della sua ultima collezione di Savage X Fenty e oggi ritroviamo Rihanna con un look decisamente rinnovato. La cantante ha lanciato Rih-Issue, una raccolta dei suoi brani che hanno fatto storia ma in versione vinile e ne ha approfittato per posare circondata dai dischi (nella speranza che le nuove generazioni riscoprano il loro fascino, preferendoli agli album in formato digitale). Per l'occasione ha esaltato la silhouette con shorts e crop top decorati con delle stampe colorate, completando il tutto con le maxi zeppe, le scarpe must-have del momento.

Il nuovo look di Rihanna

Il balayage color miele di Rihanna

La vera novità, però, sono i capelli: dopo il nero corvino Rihanna è passata al biondo, per la precisione una tonalità vicina al color miele. Ha aggiunto alla chioma un caldo balayage, lasciando così le radici scure come impone il trend del momento, mentre ha accorciato solo di poco la lunghezza extra. In quante seguiranno il suo esempio durante l'inverno 2022? La cosa certa è che la sua chioma dalle sfumature blonde è la più trendy di stagione: è elettrica, audace, glamour e porta un tocco di luminosità alle giornate più fredde dell'anno. Insomma, per essere fashion bisognerà puntare tutto sul balayage biondo, parola di Rihanna.