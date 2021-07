Rihanna con i capelli lunghi e lisci: il nuovo look per il lancio del suo primo profumo Rihanna ha raggiunto un nuovo traguardo: presto lancerà il suo primo profumo firmato Fenty. Quale migliore occasione di questa per rivelare il nuovo hair look? Ecco come si è mostrata la diva in alcuni scatti social.

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna si sarà pure presa una pausa dalla musica da qualche tempo a questa parte ma, nonostante ciò, continua a essere sempre sulla cresta dell'onda. È ormai diventata una vera e propria imprenditrice e, sebbene si sia ritrovata a dover chiudere la sua linea di moda, sta letteralmente spopolando con le collezioni di lingerie e di cosmetici. Nelle ultime ore ha annunciato un nuovo traguardo professionale: amplierà la proposta beauty del brand Fenty lanciando un profumo che porta il suo nome. Quale migliore occasione di questa per rivelare il nuovo look con i capelli lunghi ed extra lisci?

La prima fragranza firmata da Rihanna

È in arrivo la prima fragranza firmata Fenty, il brand fondato da Rihanna. A rivelarlo è stata la star in persona, che sui social ha definito il profumo "sensuale, sicuro di sé e sexy", condividendo in allegato alcuni suoi scatti (probabilmente della campagna pubblicitaria), in cui appare bellissima in primo piano in bianco e nero. Si è lasciata immortalare in versione dark lady con indosso una giacca di pelle che le cade su una delle spalle, lasciando intravedere un laccetto del reggiseno legato dietro al collo. Per completare il tutto ha aggiunto un tocco super scintillante al look total black, sfoggiando una serie di orecchini tempestati di diamanti.

Rihanna ha usato le extension?

Per un'occasione tanto importante Rihanna non poteva che riservare un colpo di scena ai followers. Ha stravolto il suo hair look, dicendo addio al pixie cut che sfoggiava fino a qualche giorno fa. Se nelle ultime foto social si era mostrata con dei capelli cortissimi à la garçonne, ora le cose sono cambiate. Probabilmente si è servita di alcune extension, visto che da un momento all'altro è apparsa con la chioma lunghissima ed extra liscia. Il dettaglio che ha reso l'acconciatura originale e cool? Ha tenuto una ciocca corta sul lato della nuca. Per quanto riguarda il colore, è rimasta fedele al nero corvino, nuance che rende sensuale e dark la sua immagine.