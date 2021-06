Rihanna è ormai un'imprenditrice di successo e, sebbene non abbia detto definitivamente addio alla musica, si è presa una temporanea pausa per dedicarsi alla moda. Ha fondato un brand di intimo, si chiama Savage X Fenty e in pochi anni ha raggiunto una certa notorietà. Le sfilate sono audaci e provocanti, i capi proposti sono sensuali e inclusivi, le collezioni lanciate sono sempre "sul pezzo" in fatto di tendenze: insomma, Riri sembra aver trovato la sua strada dal punto di vista professionale. Non di rado è diventata personalmente testimonial delle linee, non esitando a posare in lingerie sexy e trasparente. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, rivelando anche il nuovo ed esclusivo hair look che caratterizzerà la sua estate 2021.

La nuova acconciatura di Rihanna

L'avevamo lasciata con un audace pixie cut su una delle copertine più ambite al mondo e oggi la ritroviamo in una nuova versione sull'account del suo brand di lingerie. Rihanna ha posato in intimo per Savage X Fenty e lo ha fatto con un look inedito. Ha detto addio ai capelli cortissimi con le rasature laterali e, servendosi di alcune lunghissime extension, ha sfoggiato delle micro treccine in stile afro. Sui lati della nuca le porta alla francese, dunque attaccate alla testa, mentre per il resto le tiene sciolte, così da farle cadere fluenti sulle spalle. La cantante riuscirà a trasformare la sua pettinatura nell'hair trend da seguire in estate? L'unica cosa certa al momento è che le treccine afro sono l'ideale per chi vuole dire addio a piastre e spazzole, così da godersi le vacanze con stile senza soffrire il caldo alle prese con pieghe elaborate.

Rihanna posa in lingerie

Per rivelare il nuovo hair look Rihanna ha pensato bene di posare in intimo, infiammando i suoi profili social. È ancora una volta diventata la testimonial di Savage X Fenty e non ha esitato a mettere in mostra il corpo da urlo con indosso un completino semi trasparente color lavanda. Ha abbinato un reggiseno col ferretto a degli slip sgambati e a vita alta, lasciandosi immortalare di profilo e con il tatuaggio sul fianco in vista. A completare il look, al di là delle treccine, un audace rossetto rosso fuoco e un'appariscente collier choker tempestato di diamanti. Insomma, la popstar potrà anche aver ridotto al minimo le apparizioni pubbliche, ma a quanto pare ogni volta che torna con Instagram lo fa "col botto".