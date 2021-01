Se stai cercando l'idea perfetta per una manicure originale e colorata l'ispirazione arriva dagli anni '70 e '80 con pattern coloratissimi, decorazioni geometriche e floreali e tanta fantasia. La nail art di tendenza infatti si ispira alle fantasie del passato, dalle carte da parati ai tessuti: un tocco vintage per una manicure che non passa inosservata e che si può realizzare sia sulle unghie lunghe, che siano a mandorla, tonde oppure squadrate, ma anche su quelle più corte. Scopri tutte le idee da copiare per una manicure di tendenza!

Le manicure retro ispirate agli anni '70 e '80

Un tripudio di colori e di fantasie elaborate sono al centro dell'attenzione per una delle manicure più trendy ed estrose del 2021. L'ispirazione è vintage, e arriva direttamente dagli anni '70 e '80 con quelle fantasie colorate, geometriche o floreali che venivano utilizzate sia nell'arredamento ma anche negli outfit dell'epoca, che recentemente abbiamo visto anche nella serie tv Made in Italy che racconta la moda italiana nella Milano degli anni '70. Le unghie diventano così la tela perfetta per ricreare fiori, linee arrotondate e decorazioni geometriche, dalle righe ai triangoli, passando per pois e linee più astratte. Una manicure dove il protagonista è senza dubbio il colore, con una palette tipicamente vintage: dai senape ai bordeaux, passando per verde scuro, azzurro e blu, ma anche verde acqua, rosso e giallo pastello. Non c'è una regola precisa per ricreare la manicure retrò più trendy del momento se non quella di liberare la propria fantasia.

Potrai creare la tua manicure scegliendo di decorare un'unghia soltanto applicando sulle altre un colore unito tono su tono, oppure creare decorazioni geometriche lineari e minimal su un'unghia a base neutra o ancora scegliere le tonalità pastello per una nail art più delicata. Gettonatissimi i fiori, da quelli tradizionali come le margherite fino alle creazioni più estrose con il pistillo realizzato con lo smalto nero abbinato a petali lilla. Tre la decorazioni geometriche l'attenzione cade invece sulle forme triangolari, protagonisti dei pattern vintage.