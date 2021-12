Regali Natale: fino al 70% di sconto su make-up e prodotti di bellezza Per chi vuole regalare un prodotto di bellezza a Natale 2021, abbiamo selezionato per voi 12 idee regalo in promozione su Amazon: dalle creme Olay per il giorno e per la notte ai trucchi e agli accessori per il make-up.

I prodotti beauty e make-up non sono mai abbastanza, variano per colore, formato e funzionalità e sono un must da trovare sotto l'albero.

Per chi vuole "andare sul sicuro", i cosmetici sono il dono con cui non si sbaglia, ideali da regalare a Natale 2021, ancora di più se in promozione.

Di seguito abbiamo selezionato per voi 10 prodotti beauty: dalle creme di Olay, in sconto per tutto il periodo natalizio, sino ai diversi articoli make-up, come la penna per sopracciglia di NYX o la tinta labbra di Max Factor.

Fino al 50% di sconto (e non solo) sulle creme di Olay

Regalare una crema viso a Natale è un'idea classica ma sempre apprezzata, soprattutto in inverno, quando la pelle è più esposta al freddo.

Ecco perché abbiamo scelto 5 creme di Olay – antirughe, per il giorno, per la notte e idratanti – disponili su Amazon, nello store dedicato al brand, con un risparmio fino al 50%.

Olay, inoltre, ha pensato a un ulteriore sconto di 5 euro sui prodotti del marchio: ti basterà aggiungere nel carrello l'articolo desiderato, scegliere il metodo di pagamento, scrivere il codice OLAYXMAS2021 nella sezione coupon e il gioco è fatto.

-50% di sconto sul cofanetto per la routine giorno/notte di Olay: questa confezione regalo comprende la crema giorno Regenerist, idratante e rassodante, e Olay Retinol24, il siero notte che, grazie all'azione della vitamina B3 e del complesso retinoide, favorisce il rinnovamento cellulare superficiale, per una pelle distesa e ringiovanita.

-45% sul cofanetto Total Effects di Olay: per una pelle nutrita, protetta e setosa, questo set regalo comprende la crema viso antirughe e il siero, arricchiti con vitamine B3, C, E, e Pro-Vitamina B5, che, combinate, aumentano l'idratazione e il rinnovamento cellulare superficiale. La formula 7 in 1, inoltre, garantisce anche una maggiore protezione ambientale.

-40% sul cofanetto per la routine giorno e notte di Olay: questa confezione regalo natalizia contiene non solo le due creme viso antirughe, una per il giorno e l'altra per la notte, ma anche un roller massaggiante, ideale da utilizzare dopo l'applicazione di uno dei prodotti, per una pelle sempre idratata e protetta a ogni ora della giornata.

-35% sulla crema notte Regenerist Retinol24 di Olay: per svegliarsi la mattina di Natale con una pelle liscia e luminosa, senza macchie scure e pori, questa crema notte di Olay è la soluzione ideale. Formulata per il momento della giornata in cui la pelle è più ricettiva, contiene ingredienti anti-età che penetrano fino a 10 strati sotto la superficie della pelle.

-20% sulla crema giorno antirughe Regenerist di Olay: con acido ialuronico, niacinamide, pentapeptidi e vitamina B3, la crema giorno di Olay non unge, rigenera, nutre e protegge la pelle, riducendo i segni dell'età già dopo 14 giorni di utilizzo. Per la sua texture ricca è ideale anche come base trucco.

Fino al 70% di sconto sui prodotti beauty e make up

Per chi cerca un'idea regalo make-up da abbinare ai prodotti skincare Olay, vi consigliamo 5 articoli beauty, selezionati tra le migliori offerte, per accontentare ogni esigenza di bellezza.

La matita per sopracciglia di NYX, il rossetto di Max Factor, i pennelli, il kit trucco completo e la palette di ombretti: ce n'è proprio per tutti i gusti.

-72% sul rossetto e gloss di Max Factor: questo prodotto prevede un'applicazione bifase, da un lato il rossetto a lunga tenuta, dall'altro il top coat idratante, che fissa il colore e dona alle labbra morbidezza e un finish omogeneo e brillante. Grazie alla doppia stesura, inoltre, il rossetto mantiene un colore intenso e una definizione più duratura.

-40% sulla palette di ombretti di Lamora: questa palette occhi contiene 16 nuances nude di ombretti, pensate sia per il trucco quotidiano che per la sera, con finiture diverse, dallo scintillante al matte. Il prodotto è cruelty free e vegano, con ingredienti di alta qualità e una consistenza pigmentata, in grado di offrire una brillantezza duratura.

-31% sulla penna per sopracciglia di NYX: il prodotto è formato da una penna flessibile, dotata di una punta a micro pennello, per disegnare linee da sottili a spesse simili ai peli delle sopracciglia, e uno scovolino per definire e creare un effetto naturale, per sopracciglia perfette fino a 16 ore.

-15% sui pennelli make up di Eono by Amazon: questo set è ideale sia per truccatori esperti che per professionisti. Il kit include 27 pennelli, ciascuno con una funzionalità, da quello per fondotinta a quello per le sopracciglia, realizzati con setole sintetiche di alta qualità, che assorbono la giusta quantità di prodotto e ne garantiscono un'applicazione uniforme.

-12% sul kit make-up completo di Gloss: questa box beauty comprende ben 87 prodotti, tra ombretti, blush, tinte labbra, rossetti e fard. È un regalo da sogno per ogni appassionata di make-up, perfetto per riprodurre tante tipologie di trucco, da quello più naturale a quello più acceso.