Regali Natale 2021: sconti fino al 50% su prodotti anti-age e skincare Il Natale 2021 si avvicina ed è tempo di regali. Cosa regalare a una persona che ama prendersi cura del proprio corpo? Abbiamo selezionato 10 idee, come prodotti anti-age e per la skincare in promozione su Amazon. Tra creme Olay anti-age, maschere idratanti, roller e strumenti per lo scrub, troverete il regalo beauty più adatto.

Anche se spesso trascurata, la skincare è importante sia per prevenire l'insorgenza di macchie e piccole imperfezioni, sia per rassodare e levigare la pelle ogni giorno.

Quale migliore occasione del Natale 2021, dunque, per regalare una coccola quotidiana da aggiungere alla propria routine di bellezza?

Dalle creme anti-età e idratanti all'olio riparatore, passando per il noto roll di giada, abbiamo selezionato 10 prodotti beauty essenziali per una skincare completa ed efficace: il regalo ideale per chi ama prendersi cura di se stesso.

Fino al 45% di sconto sui prodotti anti-age di Olay

Le creme anti-age sono un must fra i prodotti per la skincare. Indicate per tutte le età, prevengono l'insorgenza di piccole rughe, riducono l'invecchiamento e lasciano la pelle più tonica e fresca.

Per il Natale 2021, abbiamo selezionato 5 creme Olay/Olaz in sconto su Amazon, adatte a qualsiasi esigenza, da applicare durante il giorno o prima di andare a letto, per il viso o solo per il contorno occhi.

-45% sulla crema antirughe Olaz Regenerist: questa crema giorno, arricchita con acido ialuronico e vitamina B3, ha un effetto idratante e rassodante, riduce rughe e linee sottili e lascia la pelle elastica e setosa. Ideale anche come base trucco.

-43% sul kit Olay/Olaz Regenerist per la routine giorno: questo cofanetto regalo contiene la crema giorno antirughe Regenerist, idratante e levigante, e la crema per il contorno occhi, che riduce i segni della stanchezza e le occhiaie, un'ottima combo per il massimo dell'effetto ringiovanente.

-43% sul cofanetto regalo 7in1 Olay/Olaz Total Effects: questo kit con crema antirughe e siero viso dona alla pelle un nuova vitalità con i suoi numerosi benefici: idrata, illumina, uniforma, leviga e rimpolpa. Inoltre, protegge la pelle dallo smog e dalle radiazioni del computer.

-36% sulla crema viso antirughe notte Olaz Regenerist: questo prodotto anti-age è ideale da applicare prima di andare a letto. Arricchito con acido ialuronico, niacinamide e vitamina B5, agisce durante la notte per donare alla pelle una texture liscia e morbida al tatto.

-32% di sconto sul kit Pochette e crema viso di Olaz: questo cofanetto regalo è perfetto da trovare sotto l'albero, grazie alla pochette natalizia, rossa e dorata, che racchiude la crema da giorno anti-età Regenerist, ideale per donare alla pelle un aspetto levigato e tonico.

Fino al 50% di sconto sui prodotti per la skincare

Se alla crema anti-età desiderate abbinare un prodotto specifico per la cura e il trattamento della pelle, vi consigliamo altri 5 prodotti in promozione su Amazon – tra maschere naturali, olii, roller e set per lo scrub -, perfetti per rendere la pelle ancora più giovane, luminosa e idratata.

-50% sulla maschera viso di Plantifique: questo prodotto beauty con argilla verde e superfoods è 100% vegano, contiene un mix di 7 ingredienti naturali, tra cui aloe vera e avocado, che idratano e purificano la pelle, proteggendola da fattori esterni. Utilizzata più volte a settimana aiuta a combattere acne, eruzioni cutanee e arrossamenti.

-35% sull'olio viso riparatore di Garnier: con olio di semi di canapa biologico e vitamina E, questo prodotto notte di Garnier è certificato biologico, lenisce, nutre e leviga le prime rughe. È ideale per pelli stressate e adatto anche a quelle più sensibili.

-33% sul set gua sha e roller di giada di SWORCHI: questo kit per la skincare è composto da un rullo di giada a doppia testa e un gua sha, ideali per ridurre gonfiore, cerchi scuri, linee sottili e rughe, rilassare la pelle, migliorare la circolazione e alleviare lo stress psicologico.

-20% sulla crema idratante barba e viso King C. Gillette: un regalo pensato per la pelle di lui, questo prodotto beauty con vitamina B allevia il prurito e la desquamazione tipici della pelle secca, idrata e ammorbidisce la barba, donandole un piacevole profumo grazie alla fragranza con note di bergamotto, geranio e legno di cedro.

-18% sullo skin scrubber di GUGUG: questo strumento professionale per lo scrub è un alleato imprescindibile per la pulizia della pelle. Purifica in profondità i pori e rimuove i punti neri attraverso la vibrazione a quattro frequenze regolabili. Valido anche come semplice massaggiatore per il viso, se ne consiglia l'utilizzo sulla pelle bagnata.