Cosa regalare a Natale alla moglie o alla fidanzata: 25 idee regalo per lei I regali di Natale per lei, che si tratti della moglie o della fidanzata, sembrano facili da fare, ma non è così, perché le donne non sono tutte uguali. Per aiutarvi, abbiamo selezionato alcune delle migliori idee regalo per lei per tutti i gusti e le tasche, tra cui sicuramente troverete il regalo perfetto. Date un’occhiata!

Con l'avvicinarsi del Natale 2021, è giunto il tempo di cominciare ad acquistare i regali, così da evitare di correre da un negozio all'altro il giorno della vigilia. Tra i regali di Natale quelli per la moglie o per la fidanzata sembrano sempre facili, ma in realtà non è così.

Molti uomini, infatti, pensano che basti regalare un gioiello qualsiasi, qualche prodotto make up o una bella borsa per andare sul sicuro. Sappiamo però che non tutte le donne sono uguali, quindi bisogna scegliere il regalo giusto per lei in base ai gusti personali. Non è necessario spendere sempre molti soldi: spesso un regalo di Natale economico per lei vale più di tanti soldi spesi in regali costosi, perché è il pensiero quello che conta.

Se non sapere da dove cominciare a guardare, non vi consigliamo di vagare per negozi con l'aria disperata. Senza un obiettivo preciso, infatti, finireste per perdere solo tempo prezioso! Come fare allora? Semplice: date un'occhiata online, su un sito di e-commerce affidabile ovviamente, meglio se fornito di un'intera sezione dedicata ai regali di Natale per lei, dai prodotti beauty all'abbigliamento, senza dimenticare i gadget tecnologici e originali.

Potrete scoprire così quali sono gli oggetti più desiderati e acquistati. Inoltre, troverete le recensioni di chi ha acquistato i prodotti prima di voi, che vi aiuteranno tantissimo. Se non siete pratici dello shopping online e non sapete da dove iniziare, non abbiate paura: abbiamo stilato questa guida proprio per aiutarvi a comprare il regalo giusto per lei!

Regali di Natale per lei originali: idee particolari per la moglie o la fidanzata

1. Mappa del mondo da grattare

Se siete alla ricerca del pensiero perfetto per una fidanzata o una moglie che ama esplorare e conoscere, non c'è alcun dubbio: questa mappa del mondo da grattare è il miglior regalo di Natale. Si tratta di una mappa del mondo su cui vanno grattati via i paesi già visitati, per tenere traccia dei viaggi fatti e pianificare i prossimi. Un consiglio in più: appuntate sui vari posti visitati insieme una vostra foto, per rendere la mappa ancora più personale!

2. Tazza con infusore a forma di gatto

La vostra fidanzata è felicemente "mamma" di gatti? Allora questa simpaticissima tazza in vetro con coperchio a forma di gatto, completa di infusore a forma pesciolino, è perfetta per lei! Oltre ad essere carina, è anche molto pratica, perché permette di preparare in modo semplice e veloce tè e tisane, che si mantengono calde a lungo grazie al coperchio.

3. Cuscino musicale

Si addormenta sempre con gli auricolari nelle orecchie? Per rendere il suo riposo più comodo e rilassante, regalatele questo cuscino musicale di KANGURU. Ha un altoparlante integrato, si collega a una fonte audio e trasmette musica o audiolibri attraverso il cuscino, senza disturbare chi dorme accanto.

4. Macchina per i pop-corn

Per la fidanzata o la moglie che ama guardare film e serie tv non c'è niente di meglio che sgranocchiare dei pop corn insieme alla sua dolce metà. La macchina per i pop-corn di Beper prepara in poco tempo dei gustosi pop corn grazie all'avanzato sistema di aria calda che, in soli due minuti, permetterà di organizzare una serata divertente o romantica. Il design particolare, inoltre, la rende anche un bell'oggetto da esporre in cucina.

5. Kit per coltivare ortaggi stravaganti

Un regalo originale per la moglie o la fidanzata appassionata di cucina è questo kit per coltivare ortaggi stravaganti di Plant Theatre. Si tratta di un set che contiene tutto ciò che occorre per coltivare le carote viola, i cavoletti di Bruxelles rossi, pomodori striati, zucchine gialle e bietola a coste multicolore. Se la vostra lei è un tipo stravagante che ama sperimentare in cucina, questo è senza dubbio il regalo perfetto!

Regali di Natale economici per la moglie o la fidanzata: idee low cost ma d'effetto

6. Mascherina da viaggio in velluto

Un altro regalo pensato per le viaggiatrici, ma anche più in generale per tutte le mogli o le fidanzate che vogliono dormire in santa pace fino a tardi: le mascherine in velluto con slogan di Vivid Hue. Potete scegliere tra diversi colori e frasi.

7. L'agenda dei conti di casa

Ammettiamolo, sono sempre le mogli a tenere sotto controllo le finanze familiari! Per rendere questo compito più facile, potreste regalare alla vostra lei per Natale l'agenda giapponese dei conti di casa d Kakebo, che aiuta a risparmiare e gestire le spese senza stress ogni mese.

8. Agenda settimanale

Questa agenda settimanale di Moleskine in edizione limitata a tema Le Petit Prince è perfetta per affrontare con ottimismo le giornate impegnative. Oltre alle pagine dedicate alla pianificazione settimanale, comprende citazioni e adesivi a tema Il Piccolo Principe.

9. Calzini a forma di cupcake

Questi calzini in una confezione a forma di cupcake piaceranno tantissimo alla vostra fidanzata o a vostra moglie per due motivi: il packaging carinissimo e lo slogan divertentissimo stampato sotto le piante dei piedi (e diretto proprio a voi, fidanzati che leggete). Sono i calzini perfetti per le serate relax sul divano davanti alla TV… e con un fidanzato da sfruttare come cameriere!

10. Diffusore di aromi essenziali

Questo diffusore di aromi dal design moderno e compatto è utilissimo non solo per profumare l'ambiente con gli oli essenziali che preferite, ma anche per purificare l'aria e umidificarla. Funziona a ultrasuoni ed è dotato di funzione di spegnimento automatico che permette di impostare per quante ore deve rimanere acceso. Aiuta a rilassarsi e a scacciare via lo stress a fine giornata e, oltre ad essere un ottimo diffusore, è anche un oggetto di arredamento. Per completare il regalo potete aggiungere il set di oli essenziali biologici di Ecodrop Essential Oils, alla menta piperita, arancia dolce, eucalipto, tè, lavanda e citronella.

Cosa regalare alla moglie o alla fidanzata appassionata di prodotti beauty

11. Bombe da bagno natalizie

Per la moglie o la fidanzata che ama concedersi momenti di pausa dallo stress quotidiano suggeriamo queste bombe da bagno di Bomb Cosmetics, contenute in un simpatico sacco ispirato a quello di Babbo Natale. All'interno ci sono 7 bombe da bagno decorare con motivi natalizi e interamente fatte a mano con ingredienti vegani. Sono colorate, profumate e detergono delicatamente la pelle.

12. Spazzola per la pulizia del viso

La spazzola per la pulizia del viso Beurer FC 95 è un prodotto per la skin care che ogni donna vorrebbe avere nel proprio beauty case. Si tratta di una spazzola con due livelli di rotazione (circolare e oscillante) che pulisce la pelle del viso 6 volte in più rispetto alla classica pulizia manuale, rimuovendo le impurità, le cellule morte e le tossine. È impermeabile, dispone di un comodo timer da 1 minuto ed è dotata di 4 spazzole diverse che la rendono estremamente versatile.

13. Palette di ombretti Makeup Revolution

Questa palette di Makeup Revolution con 32 ombretti dal finish matte è una delle più desiderate del momento, quindi se la destinataria del regalo è un appassionata di make-up, la renderete sicuramente felice! Oltre a essere una delle palette più vendute degli ultimi tempi e più apprezzate dalle make-up artist, è di ottima qualità e ha un prezzo contenuto.

14. Set di pennelli Make up professionali

Il set di pennelli per il trucco professionale di Niré è un'idea regalo perfetta per la fidanzata appassionata di make-up. Questo set comprende 15 pennelli professionali (7 per occhi e 5 per il viso) con setole composte da fibre LuxePro che risultano morbide e setose sul viso. Un'ulteriore caratteristica di questi pennelli è che non perdono le setole, grazie al doppio processo di rilegatura effettuato per fissarle al manico. Arrivano in una custodia elegante e bella da esporre.

15. Piastra per capelli professionale GHD

A prescindere che si tratti della moglie o della fidanzata, tutte le donne desiderano avere i capelli sempre perfettamente in ordine. Per questo motivo, uno dei regali di Natale per lei più gettonati è indubbiamente la piastra per capelli, come la GHD Gold, un modello professionale con l'innovativa Dual-Zone Ceramic Technology. Dispone, infatti, di due sensori termici che permettono di avere una chioma liscia, setosa e dall'aspetto sano.

16. Ferro arricciacapelli

Se vostra moglie o la vostra fidanzata ha i capelli ricci, invece, amerà ricevere per Natale questo ferro arricciacapelli Remington Silk Curling Wand. Si riscalda in soli 30 secondi, dispone di un comodo display digitale attraverso il quale è possibile tenere sotto controllo la temperatura e presenta un rivestimento in ceramica di ultima generazione con proteine della seta. Con questo ferro arricciacapelli la vostra lei

Regali di Natale per la moglie o la fidanzata alla moda

A tutte le donne piace sistemarsi ed essere al passo con i tempi. Per questo, potete pensare di regalare un accessorio all'ultimo grido o un capo d'abbigliamento firmato. Il successo è assicurato!

17. Shopping Bag Desigual

Se preferite regalare un accessorio moda (e fate bene), vi suggeriamo questa pratica e coloratissima borsa a spalla di Desigual. Si tratta di una shopper con motivo astratto, molto facile da abbinare. È una shopper alla moda, ma allo stesso tempo molto pratica e perfetta su ogni look.

18. Borsa a tracolla Pinko Love Simply

Tra le borse più regalate c'è la tracolla in pelle Pinko Love Simply, con catena dorata. La particolarità di questa borsa dalle linee molto pulite è la chiusura: un gancio dorato con due romantiche rondinelle che si baciano. Pur essendo piccola (9 x 17 x 28 cm) è molto capiente, perché internamente è divisa in tre scomparti, di cui uno chiuso con cerniera. È molto romantica ed è facile da abbinare, sia con abiti eleganti che casual.

19. Zaino Pepe Jeans

Per una fidanzata o una moglie più sportiva che indossa spesso outfit casual suggeriamo, invece, lo zainetto Chain di Pepe Jeans, disponibile in nero e in rosso. Misurano 20 cm x 26 cm x 10 cm, quello nero, e 44 cm x 29 cm x 14 cm, quello rosso, e si caratterizzano per la catena posta sulla parte superiore che contraddistingue i prodotti appartenenti a questa collezione del brand. Sono versatili perché possono essere abbinati a qualsiasi outfit e presentano diversi scomparti per organizzare ordinatamente il contenuto.

20. Orecchini Swarovski

Con i gioielli non si sbaglia mai, soprattutto con i diamanti e con gli Swarovski, che brillano tantissimo e si abbinano alla perfezione con tutto! Vi consigliamo questo paio di orecchini Creativity Circle, dalle linee pulite e moderne, perfetti sia per tutti i giorni, con i look casual, sia per le serate eleganti, abbinati ad altri gioielli.

21. Felpa Levi's Relaxed Graphic Crew

Le felpe con logo del brand sono di grande tendenza da anni e una delle più belle è questa classica felpa Levi's con collo tondo. La potete acquistare in diverse taglie ed è ideale per dare carattere a un look casual. Inoltre è realizzata con materiali di qualità (100% cotone), è caldissima e comoda, grazie alla linea relaxed. Un capo da avere nell'armadio.

Regali di Natale per lei: oggetti tecnologici per mogli e fidanzate

Qual è il regalo perfetto per una donna amante della tecnologia e sempre all'avanguardia? Ecco alcuni spunti particolarmente interessanti.

22. Fujifilm instax mini 9

La fotocamera istantanea Fujifilm Istax Mini 9 permette di scattare e stampare al momento immagini brillanti, nel formato 62 x 46 mm. Dotata di selfie mirror e lente per close-up, è perfetta per scattare selfie, ritratti e scatti ravvicinati fino a 35 cm. Inoltre, grazie alla misurazione automatica dell'esposizione, la fotocamera segnala l'impostazione dell'apertura consigliata, garantendo così foto di ottima qualità.

Ci piace perché: oltre a essere una delle migliori fotocamere istantanee sul mercato, ha un costo accessibile e il suo look super colorato la rende perfetta da sfoggiare su Instagram!

23. Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692

Finalmente vostra moglie non dovrà più stancarsi a passare l'aspirapolvere in tutta la casa per eliminare peli di animali, capelli, polvere, briciole e altra sporcizia! Roomba fa tutto da solo, e lo fa benissimo. Anche se sarebbe meglio non regalare ad una donna elettrodomestici, alcuni di loro possono davvero salvare la vita. È il caso di iRobot Roomba 692, il robot aspirapolvere che pulisce il pavimento da solo, senza stress e senza fatica. Le uniche donne che non lo desiderano sono quelle che lo possiedono già!

24. Altoparlante intelligente Amazon Echo Dot

Ecco un altro esempio di prodotto per la casa intelligente, che può essere tranquillamente regalato senza ricevere il ben servito sotto l'albero: Amazon Echo Dot. Si tratta di un altoparlante intelligente, che si connette ad Alexa e, tramite il controllo vocale, senza usare le mani, può riprodurre musica, rispondere a domande, leggere le notizie, dare le previsioni del tempo e controllare gli altri dispositivi per Casa Intelligente compatibili.

25. Stampante fotografica portatile

Per una fidanzata appassionata di fotografia il regalo ideale è la Kodak Mini 2, una stampante fotografica compatta, portatile e dal design vintage. Con questo dispositivo wireless, infatti, è possibile stampare le foto preferite presenti su qualsiasi dispositivo, senza cavi e in qualsiasi momento. Entra facilmente nello zaino o in borsa e permette di personalizzare le foto con cornici, filtri, effetti speciali e stickers.

Come scegliere i regali di Natale per la moglie o la fidanzata

Come vi abbiamo anticipato, il modo migliore per comprare i regali di Natale, se non sapete neanche che genere di oggetto vorrebbe ricevere la donna interessata, è visitare un'e-commerce molto fornito in ogni settore, come l'ormai famosissimo Amazon.it. Per non sbagliare, seguite queste semplici istruzioni:

andate nella sezione dedicata alle idee regalo, dove troverete le classifiche sempre aggiornate dei prodotti più regalati, cioè quelli più comprati come regalo, e più desiderati, cioè messi più volte nelle liste desideri. Inoltre, potrete scoprire quali sono i bestseller del momento, le novità più interessanti e i prodotti del momento, ovvero quelli più acquistati nelle ultime 24 ore;

scegliete il tipo di prodotto che vi interessa tra le numerose categorie presenti, ad esempio libri, cd, elettronica, bellezza, abbigliamento, accessori e gioielli;

selezionate uno o più prodotti che vi interessano (meglio sceglierli tra i più venduti e quelli suggeriti da Amazon), leggete la descrizione e i dettagli;

leggete attentamente le recensioni e guardate le foto scattate dagli utenti, per capire se davvero quell'oggetto è come appare in foto e se chi lo ha acquistato prima di voi è rimasto soddisfatto;

inserite i prodotti nel carrello e terminate l'acquisto.

Alcuni consigli sui regali di Natale per lei

Vi abbiamo dato alcuni suggerimenti sui regali di Natale per lei, che più o meno dovrebbero adattarsi a tutti i gusti. Ovviamente, nella categoria dedicata alle idee regalo su Amazon ci sono moltissimi altri prodotti interessanti per mogli e fidanzate, quindi se non vi piace nulla di quello che vi abbiamo suggerito, dategli un'occhiata, perché sicuramente troverete qualcosa! Ricordatevi, però, di seguire alcune regole fondamentali nella scelta del regalo:

non comprate quello che piace a voi, ma quello che piace, o almeno pensate potrebbe piacere, alla persona che lo riceverà;

non comprate la prima cosa che vedete, fate una ricerca accurata filtrando i risultati per tipo di prodotto, fascia di prezzo, marca e recensioni;

se siete indecisi tra due o più cose, date sempre la priorità a quelle più vendute, a quelle con spedizione veloce e a quelle con le migliori recensioni.