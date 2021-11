Regali di Natale sotto i 20 Euro: 22 idee economiche ma d’effetto Il Natale si avvicina ed è arrivato il momento di iniziare a comprare i regali per amici e parenti. Fare l’acquisto giusto per tutti può diventare stressante, soprattutto se non si dispone di un grandissimo budget. Ecco allora qualche suggerimento sui migliori regali di Natale a meno di 20 Euro, economici ma originali e d’effetto!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Natale si avvicina sempre di più ed è ormai arrivato il momento di iniziare a comprare i regali per amici e parenti. Scartarli insieme il 25 dicembre è sempre un momento di gioia, ma bisogna ammettere che i giorni che precedono il grande evento sono sempre molto stressanti, perché non è facile comprare il regalo giusto per tutti, soprattutto se non si ha un grandissimo budget.

L'importante, però, è il pensiero e anche spendendo poco è possibile fare dei regali graditi. Per trovare dei regali di Natale economici ma di grande effetto, vi consigliamo di cercarli sul web, su e-commerce conosciuti e affidabili, con una vasta sezione dedicata alle idee regalo di ogni tipo. In questo modo, eviterete di stressarvi correndo da un negozio all'altro, senza avere le idee chiare su cosa comprare.

Per facilitarvi l'impresa, abbiamo selezionato per voi 22 regali di Natale sotto i 20 Euro che permettono di fare una bella figura spendendo poco: troverete, infatti, piccoli pensieri da regalare a un'amica, a una ragazza, ai parenti, ma anche idee regalo perfette per i ragazzi. Scopriamoli insieme!

Leggi anche Tutti gli sconti di Amazon in attesa del Black Friday

I migliori regali di Natale 2021 a meno di 20 Euro

Con pochi euro potete trovare tantissime idee regalo originali, che vi faranno fare una bellissima figura nonostante il prezzo basso. Il segreto è scegliere cose piccole, ma di qualità e talmente particolari, da distogliere l'attenzione su quanto avete speso. Ad esempio, dei set di calzini a fantasia, gadget elettronici per i più nerd, oppure accessori per la casa. Ecco alcuni regali economici che abbiamo trovato sul web e che vi suggeriamo per questo Natale:

1. Calzini sushi Rainbow Socks

I vostri amici vanno matti per il sushi? Allora sicuramente gli piaceranno le sushi socks box, delle scatole di calzini ripiegati in modo da formare nigiri di salmone, tonno, polpo, omelette tamago e tutti gli altri pezzi di sushi più famosi. Una volta srotolato, ogni calzino ha il suo disegno e colore, sempre ispirato al sushi ovviamente. Su Amazon si trovano box di diversi formati e prezzi: un regalo di Natale economico ma sicuramente di grande effetto!

2. Scaldatazza USB Legami

Il regalo ideale per l'amica per molte ore al pc è questo simpaticissimo scaldatazza di Legami, che si collega alla porta USB e tiene calde le bevande come tè, caffè e tisane.

3. Coperta con le maniche in pile di KANGURU

Il regalo di Natale perfetto per le persone freddolose e per tutti coloro che trascorreranno l'inverno sul divano davanti alla TV è la coperta con le maniche! Online se ne trovano tantissime, da quelle a tinta unita a quelle a fantasia, tutte in pile super calde. A noi è piaciuta molto questa coperta in pile di Kanguru a tema Peanuts, con Snoopy e i suoi amici, ideale per una ragazza che proprio non riesce a sopportare le basse temperature!

4. Maschera per dormire unicorno di TENDYCOCO

Super morbida, super rosa e super confortevole: questa maschera per dormire a forma di unicorno è perfetta non solo per conciliare il sonno di una ragazza insonne, ma anche per accompagnarla tra le braccia di Morfeo con un tocco di magia!

5. Auricolari con custodia in silicone

Volete risolvere una volta per tutte il problema degli auricolari che si perdono in giro per casa o in ufficio? I destinatari di queste custodie in silicone per auricolari vi saranno eternamente grati! Non solo sono utili perché, appunto, aiutano ad averle sempre a portata di mano, ma sono anche estremamente originali e carine. Tra le più gettonate ci sono sicuramente quella a forma di barattolo di Nutella, quelle a forma di confezione dei famosi cioccolatini Kit-Kat, ideali per i più golosi, e quella che riproduce una lattina di birra Heineken, perfetta per gli amanti della birra. Tutti e tre i modelli sono compatibili con AirPods 1 e 2.

6. Scimmietta asciuga-smalto Out of the blue

Ecco un altro regalo economico (ma molto utile) che aiuta a risolvere i piccoli "problemi" quotidiani dell'amica che ama cambiare continuamente lo smalto! Questa simpatica scimmietta asciuga-smalto velocizza l'asciugatura dello smalto, un valido alleato soprattutto quando si è in ritardo!

7. Tazza termica in ceramica De'Longhi

Per chi è sempre in giro e per chi non può fare a meno di tisane, tè e caffè caldo, questa tazza termica firmata De Longhi è l'ideale per avere sempre bollente e a portata di mano le proprie bevande preferite. Il rivestimento di gomma evita di scottarsi le labbra, mentre il materiale utilizzato per realizzarla, la ceramica, la rende resistente agli sbalzi termici e aiuta a mantenere la bevanda calda più a lungo.

8. Kit per coltivare piante aromatiche Plant Theatre

Cosa contiene questo cocktail garden kit di Plant Theatre? Tutto ciò che occorre per coltivare piante aromatiche indispensabili per fare degli ottimi cocktail homemade: cetriolino messicano, bottagine blu, basilico americano, anice, menta, melissa menta e citronella, tutti gli aromi per creare bevante profumate ed invitanti da offrire agli amici.

9. Power Bank Tribe

Un'altra idea regalo perfetta per chi usa spessissimo il cellulare, il tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico, e non ha sempre la possibilità di ricaricarli a casa, è questa power bank da 4000 mAh. Si tratta di un regalo che, oltre ad essere molto utile, è anche simpatico e perfetto per dimostrare alla vostra amica quanto è speciale per voi.

10. Infusore per tisane a forma di ippopotamo HelpCuisine

Per chi si avvale dell'aiuto di tè e di tisane per combattere il freddo invernale un infusore è il regalo perfetto. Questo a forma di ippopotamo o quello a forma di ornitorinco che fanno capolino dalla tazza sono tra i più simpatici ed originali disponibili in commercio!

11. Vaso per piante grasse a forma di panda Binoster

Gli amanti della natura, degli animali, delle piante e chi ha il pollice verde resterà senza parole davanti a questo simpatico vaso per piante grasse a forma di panda! Realizzato in ceramica, questo piccolo vaso può essere utilizzato per decorare con originalità la scrivania della casa o dell'ufficio.

12. Calzini birra Soxo

Un regalo economico ma originale è simpatico sono questi calzini lunghi con birre di Soxo, ideali per il papà, il fidanzato, il marito o il migliore amico appassionato di birra. Confezionati all'interno di una lattina a forma di birra, questi calzini, oltre ad essere molto carini, sono realizzati con materiali di alta qualità e aggiungono un tocco originale a qualsiasi outfit.

13. Calze antiscivolo a forma di cupcake YSense

Calde, utili e divertenti, queste calze in lana antiscivolo di YSense sono perfette da regalare ad una ragazza che sicuramente apprezzerà l'intenzione di aiutarla nella lotta contro il freddo invernale. Il loro punto di forza? Sono confezionati come se fossero dei dolci cupcake!

14. Set di pennelli unicorno di Melliex

Tutte abbiamo bisogno di un buon set di pennelli per il trucco, se poi hanno il manico a forma di corno di unicorno come questi proposti da Mellinex e sono racchiusi in una romantica pochette è ancora meglio! Online potete trovare tantissimi set con tutti i pennelli indispensabili per un make-up perfetto. L'idea regalo a meno di 20 euro perfetta per l'amica che ama truccarsi ed essere sempre impeccabile.

15. Crema mani a tema natalizio Studypro

Quando fa molto freddo la crema per idratare le mani non è mai abbastanza. Un'ottima idea regalo economica, utile e in perfetto stile natalizio, è questo set composto da 10 creme per le mani di Studypro, contenente prodotti dalle diverse fragranze (rosa, camomilla, fiori di ciliegio, burro di karité, mango, aloe, pesca, bergamotto, legno di sandalo e pompelmo). Racchiuse in una confezione e in tubetti con simpatici animali vestiti a festa, queste creme hanno straordinarie proprietà idratanti e nutrienti.

16. Cuscino riscaldabile a forma di cuore Leschi

Il cuscino riscaldabile può rivelarsi il migliore alleato di qualsiasi donna durante il periodo invernale! Questo modello a forma di cuore riscaldabile in microonde poi, non potrà fare altro che fare breccia nel cuore della persona più importante della vostra vita che (sicuramente) ci trascorrerà abbracciata tutte le notti più fredde.

17. Lunch box Guzzini

Per chi pranza in ufficio l'idea regalo perfetta per Natale è questa lunch box di Guzzini dotata di posate (coltello, cucchiaio e forchetta) e con due scompartimenti per tenere ben separate le pietanze. Ha una capacità di 900 ml e può essere utilizzata in frigo, in freezer e in microonde.

18. Fasce elastiche per il make up Lurrose

Morbide e calde, queste fasceelastiche di Lurrose, ideali da regalare a una ragazza, evitano che i capelli coprono il viso durante skincare quotidiana o quando ci si trucca. Oltre ad essere utili sono anche molto carine: chi può resistere alle loro simpatiche orecchie?

19. Bracciale dell'amicizia di Chritice

Un regalo economico ma di grande effetto per la migliore amica è questo bracciale con ciondolo che ricorda la vostra amicizia, perfetto per sentirvi sempre vicine, anche quando siete a chilometri di distanza. I più belli sono quelli con medagliette con incise frasi a tema, ma potete scegliere anche dei ciondoli con i vostri nomi o altri simboli che per voi hanno un significato particolare. Su Amazon ci sono diverse proposte a meno di 20€, come questo bracciale dell'amicizia di Chritice.

20. Organizer da viaggio Vicloon

Per l'amico o l'amica appassionati di viaggi un regalo economico ma indubbiamente utile è questo organizer da viaggio di Vicloon, realizzato in tessuto impermeabile e anti-polvere. Il set si compone di sei organizer morbidi di diverse dimensioni utili per disporre ordinatamente in valigia indumenti e prodotti per la cura della persona. È disponibile in diversi colori (blu scuro, grigio, nero, rosa e rosa intenso).

21. Confezione natalizia di tisane English Tea Shop

Quando fa freddo non c'è niente di più rilassante e piacevole che riscaldarsi con una tisana. Un piccolo pensiero da regalare alla migliore amica o, in generale, a tutti coloro che non riescono a rinunciare ad una bevanda fumante, è questa confezione di 10 tisane a tema natalizio English Tea Shop. All'interno della scatola a tema natalizio ci sono ben 10 tisane contenute in bustine a forma di albero di Natale, pupazzo di neve, Babbo Natale, renna ed elfo che, una volta consumata la bevanda, possono essere utilizzate come decorazioni per l'albero.

22. Candela profumata Yankee Candle

Concludiamo la nostra lista dei regali di Natale sotto i 20 Euro con un grande classico: una candela profumata alla cannella Yankee Candle, un'idea regalo perfetta per un'amica, una ragazza, per i parenti, ma anche per un amico amante delle fragranze di questo celebre brand. Realizzata con ingredienti e cera di ottima qualità, questa candela diffonde un'aroma piacevole e duraturo, mentre la sua fragranza alla cannella, arricchita con chiodi di garofano, si adatta alla perfezione al clima natalizio.