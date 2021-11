Rebel Wilson ha perso 35 chili: sui social mostra la trasformazione con il look di paillettes Rebel Wilson ha posato su una meravigliosa spiaggia delle Fiji in occasione del giorno del Ringraziamento e ha rivelato la sua ennesima trasformazione. È dimagrita 35 chili e ha messo in risalto la “nuova” silhouette con uno scintillante abito di paillettes rosse.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Rebel Wilson, l'attrice di origini australiane che ha spopolato a Hollywood? Da un anno a questa parte è radicalmente cambiata, tanto che a primo impatto sembra essere un'altra persona. Agli esordi aveva reso la silhouette curvy un vero e proprio "marchio di fabbrica" ma ora ha deciso di dare una svolta alla sua immagine rivoluzionando le abitudini quotidiane. È a partire dal 2020 che ha dato il via al suo "anno della salute": da quel momento ha detto addio a tutto ciò che c'era di malsano nelle sue giornate, dall'alimentazione all'assenza di attività fisica, e così facendo è dimagrita moltissimo. Ad oggi ha perso ben 35 chili e, confrontano le foto di ieri e oggi, è letteralmente irriconoscibile.

Il look rosso fuoco di Rebel Wilson

Non è la prima volta che Rebel Wilson documenta la sua trasformazione sui social, lo aveva già fatto nei mesi scorsi, lasciando senza parole i fan. Ora però ha fatto di meglio: ha messo in risalto la "nuova" silhouette con un look scintillante e glamour. In occasione del giorno del Ringraziamento è volata alle isole Fiji, diventando protagonista di un esclusivo servizio fotografico. L'attrice ha posato sullo sfondo di meravigliose acque cristalline con indosso un abito da sera tempestato di paillettes rosse, per la precisione un modello con le maniche lunghe, le spalline imbottite, un profondo scollo a V e uno spacco laterale vertiginoso. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente mossi, aggiungendo così un tocco sauvage all'outfit.

Rebel Wilson ha perso 35 chili

Rebel Wilson ha raggiunto il suo peso ideale

Il dettaglio che non si può fare a meno di notare negli scatti postati sui social è l'incredibile dimagrimento dell'attrice. Di recente Rebel è arrivata a perdere 35 chili e non ha esitato a dichiarare di aver raggiunto il suo peso ideale, ovvero i 75 chili. Come ha fatto a ottenere dei risultati simili? Semplicemente ha modificato le sue abitudini alimentari, eliminando tutto quello che si rivela dannoso per il corpo. Ha ridotto gli zuccheri e ha mangiato prevalentemente cibi integrali, così da rafforzare il sistema immunitario e da ridurre le infiammazioni. Ha poi continuato a seguire questo regime quotidianamente (naturalmente seguita da un professionista), abbinandoci una regolare attività fisica. Oggi non potrebbe essere più felice e il suo aspetto raggiante lo dimostra.