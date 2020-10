I sensi hanno un forte potere evocativo e ciascuno di noi attraverso essi, a seconda della propria personale sensibilità, riesce a sbloccare corde emozionali e risvegliare ricordi e sensazioni. Basta una melodia per quelli con l'orecchio più allenato, altre volte è un profumo a riportarci indietro nel tempo. Il potere evocativo delle fragranze è uno degli elementi che ha decretato il successo delle candele: tutti cercano la loro fragranza del cuore per personalizzare casa, che ovviamente cambia in base al momento, all'umore, all'occasione. E si tratta di candele che non curano solo l'aspetto olfattivo, ma anche sempre di più quello estetico: sono veri e propri complementi d'arredo realizzati con dettagli preziosi e materie prime di alta qualità. Questa coccola casalinga può rendere la permanenza tra le mura domestiche più piacevole o dare un tocco in più a un evento, come una cena o un piccolo ricevimento tra amici. Ciascuno ha la propria fragranza del cuore: floreale o legnosa, fruttata o muschiata, con la giusta candela si può arricchire lo spazio domestico con una nota persistente che racconti qualcosa di noi.

Candele che passione

Salvatore Ferragamo ha ampliato il raggio d'azione delle sue iconiche fragranze Tuscan Creations estendendole anche alla Home Collection. Nascono così le candele Bianco di Carrara, Convivio e La Commedia, presentate in packaging nero con chiusura in metallo dorato. Tra le proposte più interessanti spicca anche quella che sigla la collaborazione tra Ikea e Ben Gorham, fondatore di Byredo. Insieme hanno realizzato Osynlig, una collezione di 13 candele profumate suddivise in tre basi: floreale, lignea e fresca. La linea, in limited edition, sarà venduta in Italia a partire dal 30 ottobre a un prezzo accessibile, proprio per proporre un'idea di lusso più democratica, allargata a una platea molto più ampia. Ogni profumazione evoca una particolare emozione, attraverso i sentori racchiusi nella candela, così da rendere ancora più piacevole l'intimità domestica. Ha deciso di puntare proprio sulla condivisione in casa anche L'Occitane, con delle candele che richiamano la convivialità provenzale attingendo alle sue tradizioni culinarie. La collezione, infatti, si ispira alla consuetudine di condividere con gli ospiti 13 dessert in segno di generosità e affetto. La candela si chiama proprio Tradizione 13 Dessert con note olfattive sia fresche e fruttate che calde e più legnose. E nasce da una collaborazione anche Othoniel Rosa, figlia di Diptyque e Jean-Michel Othoniel. La candela in edizione limitata omaggia il fiore per eccellenza e parallelamente anche l'artista parigino, in occasione dell'esposizione La Rose du Louvre.

Coccolarsi con una fragranza

La collezione di Candele Aromatiche di Tesori d’Oriente punta su tre varianti di profumo: Muschio bianco, Fior di loto e Japanese Rituals. Il brand con i suoi rituali di bellezza e cura del corpo propone un’idea di benessere frutto di un equilibrio fisico e mentale. Ecco perché queste tre fragranze, create da abili maestri profumieri, sono nate per infondere relax agli ambienti, creando atmosfere intense, calde e avvolgenti, in cui stare bene con sé stessi e con gli altri. È disponibile in esclusiva nelle profumerie Pinalli la linea Home Fragrance di Voynich, brand di cosmesi naturale che ha messo sul mercato queste candele realizzate con cera top quality blend di origine vegetale minerale. Infine, persistenti e golose sono le fragranze delle candele profumate Heart & Home. Due le novità di stagione proposte: Sole della Toscana e Ginger & Lemongrass, fruttata ma intensa la prima (albicocca, pesca, fico, lamponi, legno di sandalo ed ambra) e agrumata e speziata la seconda (zenzero, lemongrass, chiodi di garofano, timo, erba cedrina. Infine, c'è il trio di candele aromatiche realizzate da Aesop, ciascuna dedicata a un antico astronomo. Si chiamano infatti Ptolemy, Callippus e Aganice (prima astronoma donna dell’Antica Grecia). Sono le prime realizzate dal marchio e sono il frutto del lavoro del profumiere Barnabé Fillion, storico collaboratore del brand per quanto riguarda lo sviluppo delle fragranze.