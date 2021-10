Prezzo record per un paio di scarpe di Michael Jordan: vendute a più di un milione di euro Vendute all’asta le Nike Air Jordan autografate appartenute a Michael Jordan, indossate durante la prima stagione NBA della star del basket. Se le è aggiudicate un collezionista per una cifra record, la più alta mai battuta per un paio di scarpe sportive.

A cura di Giusy Dente

Instagram @sothebys

The last dance racconta la spettacolare carriera di Michael Jordan: la serie tv Netflix ha riacceso enormemente l'interesse verso questa straordinaria figura del panorama sportivo, ritiratasi dal basket nel 2003. La sua uscita sulla piattaforma, infatti, ha fatto aumentare le richieste di merchandising, con un'incessante richiesta di prodotti legati alla sua carriera o a lui appartenuti. Ecco perché l'annuncio di Sotheby's, di un paio di calzature autografate dal campione messe all'asta, ha riscosso un enorme interesse da parte di fan e collezionisti. Le calzature sono state vendute per una cifra record, la più alta mai offerta per un paio di scarpe sportive.

Vendute le scarpe autografate da Michael Jordan

Le Nike Air Ship bianche e rosse disegnate da Bruce Kilgore e autografate da Michael Jordan del 1984 sono state vendute all'asta per ben 1,47 milioni di dollari (1 milione e 263 mila euro). Sono le calzature indossate dal campione per il debutto NBA in Regular Season, nella stagione 1984-1985 giocata con i Chicago Bulls. Sono anche il modello da cui è nata la famosa e fortunata serie delle Air Jordan, in vendita ancora oggi.

Instagram @sothebys

Le scarpe sono state conservate in ottime condizioni per anni da un raccattapalle dei Denver Nuggets, il signor Tommie Tim III Lewis, che le aveva ricevute in dono proprio dal campione. L'uomo ha poi deciso di donarle alla famosa casa d'aste. Ad aggiudicarsele è stato il collezionista Nick Fiorella, che ha fatto l'offerta più alta dell'asta e non solo: si è rivelata anche la alta di sempre per delle sneakers. Infatti è la prima volta che un paio di scarpe da ginnastica viene venduto per una cifra superiore al milione di dollari.