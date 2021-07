in foto: foto di Instagram

Cindy Crawford, la leggendaria modella degli anni Novanta, ha passato il testimone ai suoi figli, Kaia e Presley Gerber: entrambi si stanno affermando nel mondo della moda sfilando per i grandi nomi dell'alta moda. Presley Gerber, figlio della top model e dell'imprenditore Rande Gerber, ha appena compiuto 22 anni e ha conquistato l'alta moda con il suo sguardo magnetico, i lineamenti scolpiti e l'aria da ribelle: lo scorso anno ha fatto discutere un tatuaggio sul suo viso, proprio sopra lo zigomo. E pensare che da piccolo aveva un'aria dolcissima, come un putto di Raffaello: riccioli biondi e labbra carnose, come quelle della mamma. Proprio Cindy Crawford ha svelato un prezioso ricordo, pubblicando una foto di Presley da bambino, con una dolcissima dedica di auguri per il suo compleanno.

I dolci auguri di Cindy Crawford al figlio Presley

Presley è il primo figlio di Cindy Crawford: è nato il 2 luglio 1999 e ieri ha compiuto 22 anni. La mamma Cindy ha voluto fargli gli auguri in un modo speciale, condividendo un loro scatto insieme quanto Presley era solo un bimbo. La foto in bianco e nero ritrae mamma e figlio abbracciati, in un momento di grande tenerezza. Nel volto del piccolo Presley era già evidente la bellezza ereditata dalla mamma: labbra carnose, occhi dolcissimi e una cascata di riccioli biondi. "Come volano gli anni, hai già 22 anni!" ha commentato la modella su Instagram, per poi rivolgere un augurio pieno di affetto al figlio: "Voglio solo che tu sappia che hai tutto l'amore di tua madre, oggi e ogni giorno. Sono così felice di vedere la tua vita sbocciare, sarò sempre la tua fan più grande!"

Come è cambiato Presley negli anni

Il bambino con i ricci e il volto d'angelo della foto è cresciuto in un giovane dal fascino magnetico: lineamenti scolpiti e sguardo profondo. I suoi capelli sono ancora molto chiari, ma addio ricci: li porta corti, con un ciuffo ribelle sulla fronte. Presley ha la fama di essere un ribelle: lo scorso anno si è fatto tatuare sul viso la parola "misunderstood", incompreso, sullo zigomo. Anche lui ha seguito le orme della mamma: ha posato in numerose campagne per brand come Calvin Klein, Topshop e Yves Saint Laurent e ha sfilato per Dolce &Gabbana, Ralph Lauren e Balmain.La moda è un affare di famiglia: anche la sorella Kaia Gerber è un'apprezzatissima modella. E la mamma Cindy è sempre in prima fila a fare il tifo per loro!