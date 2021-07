È in corso a Londra il torneo di Wimbledon e, come succede ogni anno, si è riconfermato uno degli eventi sportivi più attesi. Solitamente a calcare gli spalti sono tutti (o quasi) i rappresentanti della Royal Family ma in questo 2021 c'è un'assenza che si fa sentire, quella di Kate Middleton, costretta in quarantena preventiva a causa di un contatto con un positivo. Beatrice di York ha provato a "spodestarla" nei panni di icona di stile ma il look a pois un po' troppo scontato non ha convinto, è stato piuttosto il suo pancione ad attirare le attenzioni del pubblico. A raggiungere un risultato migliore è stata la sorella della Duchessa, Pippa Middleton, apparsa per la prima volta in pubblico dopo aver avuto il suo secondo figlio.

Il look di Pippa Middleton a Wimbledon

Pippa Middleton ha preso il posto della sorella Kate a Wimbledon e per l'occasione non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. È apparsa tra gli spalti al fianco di James Matthews, con lui ha guardato la semifinale tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz, lasciando tutti senza parole con il suo look sbarazzino, fresco e trendy che si rivelerà perfetto per l'estate. Ha infatti indossato un adorabile abito a portafoglio a mini quadretti bianchi e blu, un modello firmato Ralph Lauren e un fiocco intorno al punto vita (prezzo 265 sterline, ovvero circa 310 euro). Per completare il tutto ha scelto un paio di occhiali scuri da diva e ha poi tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta.

Pippa Middleton in splendida forma a quasi 4 mesi dal parto

Il dettaglio che ha attirato maggiormente le attenzioni dei media? Pippa Middleton è apparsa in splendida forma a meno di 4 mesi dal parto. È diventata mamma per la seconda volta lo scorso marzo e da allora non si era mai mostrata in pubblico. Fatta eccezione per alcune "paparazzate" tra le strade di Londra, complice il lunghissimo lockdown, aveva preferito evitare gli eventi ufficiali. Ora però le cose sono cambiate e la sorella di Kate è prontissima per tornare alla vita mondana. La sua partecipazione a Wimbledon ha dimostrato che le donne di casa Middleton non temono il post-parto: nonostante le gravidanze, vantano sempre delle silhouette invidiabili.