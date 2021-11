Perché la regina Elisabetta non indossa (quasi) mai i pantaloni? Anche se nulla formalmente lo vieti, la regina raramente si è fatta vedere in pubblico con i pantaloni: ecco le rare foto in tailleur.

A cura di Beatrice Manca

Se "portare i pantaloni" nel linguaggio comune è sinonimo di potere, la regina Elisabetta II è l'eccezione che conferma la regola. Il suo guardaroba ha subito pochi scossoni nel corso degli anni: abiti sotto al ginocchio, cappotti colorati e una bella gonna scozzese per quando è in vacanza. Provate a fare mente locale: quante avete visto la regina con i pantaloni nel corso degli anni? Poche, se non pochissime: e stavolta, il protocollo non c'entra.

Perché la regina indossa la gonna nelle occasioni ufficiali

La regina Elisabetta, in oltre 70 anni di regno, ha perfezionato il suo "guardaroba da lavoro" ideale: colori accesi e pezzi classici, con scarpe comode sempre della stessa marca. Spesso si dice che c'è una regola del protocollo che vieta formalmente l'utilizzo dei pantaloni perché considerati meno eleganti: in realtà, se mai ci fosse stato un divieto, è stato superato dai tempi. Anche Kate Middleton, impeccabile nella sua classe, usa spesso i pantaloni nelle occasioni ufficiali. La regina mai, per diversi motivi: il suo guardaroba deve trasmettere fiducia e stabilità, per questo tende a non stravolgere troppo i look. Bisogna anche pensare che, rispetto a Kate Middleton, la regina è molto meno abituata ad indossarli: la sovrana è diventata adulta in un mondo in cui i pantaloni per le donne erano molto meno comuni.

la regina Elisabetta indossa i pantaloni per cavalcare

Le (rare) volte in cui Elisabetta II ha indossato i pantaloni

Anche se nulla formalmente lo vieti, la regina preferisce indossare le gonne per tradizione e per mantenere quell'aura di eleganza propria di una nobildonna. Una volta sola ha dato una chance ai pantaloni: durante una visita in Canada, nel 1970, sfoggiò un completo con i pantaloni e la giacca doppiopetto disegnato dal suo sarto Ian Thomas. Da quella volta, mai più in un'occasione ufficiale. La regina però ha continuato a usarli nel tempo libero: nel 1979 fu paparazzata con pantaloni color cachi e camicia di seta mentre si godeva un safari in Zambia con il marito Filippo, un'altra volta durante un viaggio in nuova Zelanda. Anche nel 2010 fu fotografata in pantaloni dopo una crociera in Scozia: evidentemente con la famiglia anche lei si rilassa e predilige outfit più comodi e sportivi.

la regina Elisabetta nel 2010 con i pantaloni

Nel 2003 la regina fu fotografata per la prima (e unica) volta con un tailleur pantalone: era appena stata operata al ginocchio e si pensò che avesse scelto quel completo grigio perla proprio per nascondere il bendaggio.

la regina nel 2003, con un tailleur pantalone

Ma c'è un'occasione in cui Elisabetta II indossa i pantaloni ancora oggi: quando cavalca. Lo scorso anno, in pieno lockdown, fu fotografata nel parco della sua tenuta a cavallo, incurante delle 94 primavere. Gonna o no, non ci sono mai stati dubbi su chi portasse i pantaloni a Buckingham Palace.