Dieci anni di matrimonio e sono più affiatati che mai. Su Kate Middleton e William d’Inghilterra non ci sono mai state voci di crisi o pettegolezzi, sembrano essere la coppia più felice del mondo, ancora di più da quando la famiglia si è allargata con i tre royal babies Charlotte, George e Louis. L’amore tra i due risale agli anni dell’università. Le prime uscite paparazzate dai giornali, poi gli inviti ufficiali agli eventi di corte, l’ufficializzazione e infine il matrimonio il 29 aprile 2011, nell'abbazia di Westminster. A distanza di 10 anni da allora pare che a regina abbia in mente qualcosa di speciale per la consorte di colui che un giorno sarà il nuovo re.

I 10 anni di matrimonio di William e Kate

La regina è da mesi isolata dal resto della famiglia. Durante la pandemia non ha potuto vedere nessuno dei suoi cari, non ha potuto godere della compagnia dei nipotini neppure durante la festività natalizie. «I contatti tra le due donne sono proseguiti anche durante la pandemia» ha però affermato Duncan Larcombe (biografo reale) a OK! Magazine. Ha spiegato che anzi sarebbe stata proprio la duchessa a spiegare alla regina il funzionamento di Zoom, così da potersi tenere in contatto a distanza. E ha anche rivelato che la sovrana avrebbe intenzione di festeggiare la duchessa di Cambridge con una sorpresa, in occasione dell’avvicinarsi del suo decimo anniversario di matrimonio col nipote William. Potrebbe trattarsi di una nuova onorificenza e non sarebbe la prima volta: per l’ottavo anniversario nel 2019 l’aveva già nominata Dama di Gran Croce. Stavolta, potrebbe trattarsi di qualcosa per premiare il suo costante impegno all’interno della monarchia. «Troverà il modo di celebrarla», ha concluso l’esperto.

Elisabetta II è molto legata a Kate Middleton

I rapporti della regina con Kate Middleton sono sempre stati idilliaci, a differenza di quelli con Meghan Markle, il cui fidanzamento e poi matrimonio con Harry non sono mai stati visti davvero di buon occhio. Katie Nicholl, esperta reale, ha spiegato che la Middleton è una moglie perfetta e una futura regina impeccabile: «Non credo che il background di Kate sia mai stato un problema per la regina. Le importava solo che avesse le qualità per essere una brava regina. E fin dall'inizio lo ha dimostrato. Non si lamenta mai, è devota ai suoi doveri ed è una partner fantastica per William. Lo rende felice e lo ha fatto sentire più positivo riguardo al suo futuro come re, qualcosa che invece in precedenza lo aveva scoraggiato». L'apprezzamento e l'approvazione della regina hanno certamente avuto un ruolo anche sul popolo inglese, che è entusiasta di colei che un giorno sarà la loro regina.