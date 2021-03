in foto: Penelope Cruz

Il 6 marzo Penelope Cruz aveva preso parte al Premio Goya 2021, presso il Teatro del Soho CaixaBank di Malaga. Per l'occasione aveva indossato un lungo abito nero Chanel della collezione Métiers d'Art 2020/2021 e aveva la folta chioma scura sciolta sulle spalle, con la frangia. A distanza di pochi giorni, è apparsa sui social completamente diversa, probabilmente per esigenze di set. L'attrice è la protagonista del nuovo film di Emanuele Crialese. L'immensità, questo il titolo, è la storia dell'incondizionato amore di una mamma per i propri figli, nella Roma degli anni Settanta alle prese con l'espansione urbanistica e le conquiste sociali, dove anche il ruolo della donna in famiglia sta cambiando. Nel passato dell'attrice ci sono film di grandissimo successo. L'abbiamo vista femme fatale in Blow, pistolera in Banditas, sexy in To Rome With Love, fragile e irriconoscibile (volutamente imbruttita) in Non ti muovere. Nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram è apparsa come sempre bellissima, ma con un look nuovo.

Penelope Cruz coi capelli corti

Siamo abituati a vedere Penelope Cruz coi capelli lunghi, anche se per esigenze di copione ha già in passato sfoggiato il caschetto. Lo aveva già fatto nel 2019, quando c'era stato un deciso taglio della chioma e il passaggio a un bob asimmetrico leggermente più lungo avanti, portato liscio e con fila centrale. Questo caschetto corto molto trendy la rendeva ancora più sensuale. È lo stesso che ha nuovamente sfoggiato su Instagram, con alcune ciocche leggermente più chiare sulla chioma bruna. Qualcosa bolle in pentola con Lancome: l'attrice infatti oltre a essere ambasciatrice di Chanel è anche brand ambassador e volto di questo brand (testimonial del profumo Trésor). Il nuovo scatto messo sul suo account ufficiale la immortala proprio nel corso di uno shooting, su un set di Lancome, dunque probabilmente indossa una parrucca per la prossima campagna del marchio, come aveva fatto anche per una precedente campagna di Swarovski. Parrucca o no, potrebbe comunque aver lanciato il trend per la prossima primavera, visto che la resa finale è stata apprezzatissima da uomini e donne.