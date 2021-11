Patrizio Bertelli passa il testimone al figlio: chi è Lorenzo, l’erede dell’impero Prada Patrizio Bertelli, amministratore delegato del gruppo insieme alla moglie Miuccia Prada, ha annunciato di voler lasciare le redini al figlio Lorenzo.

A cura di Beatrice Manca

Passaggio di testimone in casa Prada. Patrizio Bertelli, amministratore delegato dell'azienda e marito di Miuccia Prada, ha detto in un'intervista a Bloomberg che è pronto a passare il testimone al figlio Lorenzo Bertelli, che già lavora in azienda. Laureato in filosofia e pilota di rally, da anni i rumors lo danno come "delfino" dell'impero di Prada. Lui però sembra non avere fretta e risponde così alle dichiarazioni del padre: "Papà ha detto che nel giro di tre anni andrà in pensione. Io non ci credo".

Prada non sarà venduta a un gruppo internazionale

Patrizio Bertelli mira a tenere l'azienda nelle mani della famiglia: per questo ha dichiarato a Bloomberg che, nel giro di tre anni, sarà il figlio Lorenzo a prendere il suo posto. "Lorenzo ha la giusta visione – ha spiegato – ma spetta a lui decidere". Questa successione indica che Prada non ha alcuna intenzione di passare a uno dei grandi gruppi internazionali del lusso: la Prada Holding al momento possiede più dell'80% delle azioni del gruppo. "Mi interessa comprare, non vendere", conclude Bertelli.

Miuccia Prada e Patrizio Bertelli

Chi è Lorenzo Bertelli, l'erede di Prada

Classe 1988, Lorenzo Bertelli è il figlio di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. Si è laureato in Filosofia a Milano e ha iniziato a muovere i primi passi nell'azienda di famiglia da giovane, dove ora ricopre il ruolo di Responsabile Marketing e Comunicazione. Ha voluto puntare sulla sostenibilità ambientale, potenziando la linea Re-Nylon, ottenuta da rifiuti in plastica riciclati, e ha sostenuto diversi progetti legati allo sport e alla cultura, dalla Fondazione Prada alle regate di vela. La sua grande passione però è la velocità: Lorenzo Bertelli è un apprezzato pilota di rally. Riuscirà a guidare anche l'azienda con la stessa destrezza?