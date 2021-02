Si è tanto parlato di lei per lo stile di vita, per lo sfoggio del lusso, per la sua ricchezza, per i fidanzati importanti: insomma, quella di Paris Hilton non è stata proprio la vita di una normale ragazza qualunque. Dagli scandali ai pettegolezzi, l'ereditiera (pronipote del fondatore della catena di hotel di lusso Hilton) è stata soprattutto in passato sulla bocca di tutti e paparazzatissima. Ma se a un occhio superficiale poteva sembrare la ragazzina col chihuahua vestita di rosa che aveva tutto, eternamente dedita a party ed eccessi, in realtà nel suo privato non sono mancate le sofferenze e gli abusi. Il suo passato difficile è, appunto, passato: oggi è una persona completamente diversa, è una donna matura e consapevole che sta cercando di costruire una famiglia solida, pur continuando ad amare il lusso. Oggi Paris Hilton compie 40 anni: e in questo arco di tempo a cambiare non è stato solo il suo stile di vita, ma anche il suo look.

Come è cambiato lo stile di Paris Hilton

La moda è molto cambiata in questi anni e basta scorrere le foto di Paris Hilton dagli anni Duemila a oggi per rendersi conto di quanto anche il suo armadio si sia adattato alle tendenze di volta in volta. Venti anni fa l'ereditiera era una giovane donna che amava le feste trasgressive e gli eccessi. Ma da appassionata di fashion, non si può certo dire che non rispettasse quello che nei Duemila andava per la maggiore anzi, era lei stessa a dettare le regole: glitter, vita bassissima, top corti e aderenti.

in foto: Paris Hilton, MTV Video Music Awards 2002

Il colore dominante era il pink, declinato dal pallido al rosa Barbie allo shoking, ma pur sempre immancabile in quasi tutte le occasioni degne di nota. Nel 2002 attirò l'attenzione ai MTV Video Music Awards con la gonna a portafoglio asimmetrica, il top a fiori cortissimo, i sandali con tacchi vertiginosi e la mini bag. Nel 2007 l'outfit era completamente diverso: abito animalier Dolce&Gabbana (tra i suoi brand del cuore anche Versace e Cavalli), tacchi color argento e orecchini di diamanti.

in foto: Nel 2007 in Dolce&Gabbana agli MTV Video Music Awards

Anche coi capelli si è sempre sbizzarrita, alternando la chioma bionda liscissima a quella cotonata al taglio scalato, passando anche per il caschetto. Il suo stile così trasgressivo le ha fatto guadagnare spesso il titolo di star peggio vestita. Oggi che è una donna di 40 anni e non più una ragazzina i suoi outfit sono meno eccessivi, anche se glitter e ampie scollature per lei sono ancora dei must. E rimane la passione per il rosa! In occasione dei recenti American Music Awards si è presentata sul palco con un mini dress scintillante di Valdrin Sahiti.

in foto: Paris Hilton, American Music Awards 2020

Pochi mesi prima, in occasione del Rolling Stone Super Bowl Party a Miami, era stata la volta del mini dress bianco di paillettes con le lunghe gambe in mostra. Insomma, messi da parte gli scandali, la voglia di far parlare di sé a tutti i costi e la parte più sregolata del suo carattere, la ricca ereditiera resta comunque una donna che ama ancora frequentare gli ambienti mondani e le feste più esclusive, sfoggiando abiti pazzeschi.