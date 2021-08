Paola Turani come una dea celebra il nono mese di gravidanza: “Non mi sono mai sentita più femminile” Paola Turani ha dato il via al nono mese di gravidanza e non ha potuto fare a meno di celebrare il lieto evento con qualcosa di speciale. Si è trasformata in una vera e propria dea della maternità, posando in total white con lo splendido pancione in primo piano.

A cura di Valeria Paglionico

Paola Turani è incinta, aspetta il primo figlio dal marito Riccardo Serpellini e non potrebbe essere più felice. Erano 8 anni che i due provavano a mettere su famiglia ma a causa di un problema di infertilità di coppia non riuscivano a realizzare il loro sogno. Quando entrambi avevano quasi perso le speranze, è poi arrivata la lieta notizia. Non sorprende, dunque, che l'influencer non riesca a fare a meno di condividere la sua immensa gioia con i followers. Nelle ultime ore è entrata nel nono mese della dolce attesa e, dopo aver rivelato il soprannome del piccolo, ha celebrato l'evento con una serie di scatti in cui si è trasformata in una vera e propria dea della maternità.

Paola Turani mostra il pancione in total white

Al motto di "#35weeks +1. Inizia il nono mese, l’ultimo di questo nostro incredibile viaggio", Paola Turani si è trasformata in una dea della maternità. Ha dato il via al nono mese di gravidanza in total white, posando di profilo con lo splendido pancione in primo piano e indosso solo una vestaglia di seta e pizzo firmata da Ermanno Scervino. L'ha portata abbottonata sotto al seno, così da lasciare intravedere chiaramente le forme rese floride dalla dolce attesa, e ha completato il tutto con degli splendidi boccoli che le cadevano sulle spalle. Ha poi guardato dritto in camera con i suoi profondissimi occhi azzurri, lasciando letteralmente senza fiato i fan.

Il messaggio body positive di Paola Turani

La gravidanza porta una serie di naturali cambiamenti al corpo femminile e anche Paola Turani se ne sta rendendo conto. La cosa che non si sarebbe mai aspettata è che le forme "lievitate" e il pancione l'avrebbero fatta sentire più bella. Ha infatti accompagnato le foto in versione dea della maternità con un toccante messaggio body positivity. L'influencer ha dichiarato: "Questi sono stati i mesi più dolci, sereni e tranquilli della mia vita, come se fossi continuamente in uno stato di grazia. Mi hai fatta sentire ancora più donna, così femminile, con le mie nuove curve non mi sono mai sentita così bene e appagata con il mio corpo". Paola definisce il figlio in arrivo un "piccolo miracolo": ora non vede l'ora che la dolce attesa arrivi al termine, così da poterlo finalmente stringere tra le braccia per la prima volta.