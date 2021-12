Paola Di Benedetto: “Non riesco mai a stare zitta. Nella vita ci vuole equilibrio tra testa e cuore” Paola Di Benedetto ha raccontato di più sulla sua vita professionale e sentimentale a Fanpage.it, rispondendo alle domande che gli utenti rivolgono a Google.

A cura di Giusy Dente

Anche Paola Di Benedetto fa parte della schiera di coloro che cercano il proprio nome su Google. A Fanpage.it la conduttrice ha ammesso di farlo spesso e ha risposto alle domande più gettonate sul proprio conto, quelle che fan, follower o semplici curiosi rivolgono al motore di ricerca per sapere qualcosa di più su di lei. Molte sono domande che riguardano la vita professionale, che si snoda prevalentemente tra radio e televisione, ma ovviamente non mancano i riferimenti alla vita privata, dai fidanzati ai presunti tali.

Paola Di Benedetto tra radio e tv

Classe 1995, la 26enne vive a Milano da 4 anni, ma entrambi i genitori hanno origini siciliane. E proprio lì, in quel piccolo paesino della provincia di Palermo, ama rifugiarsi quando ha bisogno di una fuga dalla routine cittadina, dalla frenetica vita milanese: "Mi fa bene staccare dalla realtà e tornare alle mie radici" ha detto a Fanpage.it. Lei oggi lavora prevalentemente tra televisione e radio. Grazie a RTL 102.5 ha avuto modo prima di commentare i live di X-Factor dal backstage e poi di cimentarsi alla conduzione dell'Hot Factor: "Coraggiosi, devo dire!". I suoi esordi in tv risalgono ai tempi di Ciao Darwin, quando è stata una delle Madre Natura più acclamate. Poi è stata la volta di tante altre esperienze, tra cui L'Isola dei Famosi e il GF Vip: "L'ho vinto, sono stata molto contenta di scegliere di donare l'intero montepremi in beneficenza per la Protezione Civile, perché ho partecipato in pieno lockdown nazionale".

L'equilibrio prima di tutto

Una delle parole più importanti per Paola Di Benedetto è: equilibrio. Non a caso ha scritto un libro l'anno scorso, intitolato Se ci credi ci vogliono testa e cuore. Il significato lo ha spiegato a Fanpage.it: "Credo che ci voglia equilibrio anche in quello, in ciò che è il fattore razionale e quello istintivo-emozionale-sentimentale dettato dal cuore". Proprio in nome dell'equilibrio, segue uno stile di vita salutare che inevitabilmente passa anche per l'alimentazione: "Ascolto molto le esigenze del mio corpo e soprattutto quello di cui ho voglia io, cerco di non esagerare mai in nessun modo".

Paola Di Benedetto è single

Galeotto fu X-Factor. Proprio lì Paola Di Benedetto ha conosciuto Ludovico Tersigni: "Lo considero un bravo professionista, sono uscite delle notizie in questi giorni: fake news" ha chiarito a Fanpage.it. E ha smentito anche un altro flirt che le è stato attribuito, quello con Stefano De Martino: "Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa". Ha invece speso parole di affetto e stima per l'ex fidanzato Federico Rossi. I due sono stati insieme tre anni, hanno convissuto, è stata una storia importante, ma arrivata al capolinea: "Abbiamo deciso di intraprendere due strade diverse. Ci vogliamo bene, sembra una frase fatta ma per noi è davvero così. Non ce n'era più". La verità è che al momento non c'è alcun fidanzato nella vita della conduttrice: "Sono molto assorbita dalla mia attività lavorativa e non è ciò che sto cercando in questo momento della mia vita".

Paola Di Benedetto, chiacchierona da sempre

Da piccola Paola Di Benedetto ha sofferto di acne ed è un problema che non ha mai del tutto risolto: "Ancora oggi la mia pelle, i miei ormoni hanno degli sbalzi, quando decidono loro". Ne ha spesso parlato anche sui social, in linea col cosiddetto movimento di skin positivity, che mira a normalizzare le cosiddette ‘imperfezioni' del viso: "Penso possa essere d'aiuto a molte ragazze e ragazzi". Dal canto suo, lei non vive più l'acne come un'ossessione: "È una battaglia che ancora oggi combatto anche se con meno pesantezza rispetto a un tempo". Sicuramente crescendo ha acquisito maggiore sicurezza in se stessa, ma una cosa non è cambiata: è rimasta la stessa peste incontrollata, come si è definita lei stessa. A Fanpage.it ha raccontato: "Non riuscivo a stare zitta, cosa che non riesco a fare neanche oggi. Avevo questo bisogno di dire sempre la mia, con la differenza che crescendo ho imparato un po' a filtrare ciò che dico. Ma neanche troppo!".