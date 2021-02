Paola Barale potrà anche aver raggiunto i 53 anni ma, nonostante il tempo che passa, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile che non ha paura di osare con i trend più gettonati di stagione. L'ultima sua trovata? Ha ricoperto le sopracciglia di glitter e cristalli, abbinando il tutto a un'originale acconciatura in pieno stile anni '90. Così facendo ha dimostrato non solo di amare le sperimentazioni trendy e sopra le righe ma anche di essere alle prese con un nuovo progetto lavorativo. Per il momento, però, non ha rivelato nulla di preciso, si è limitata a mostrarsi in questa versione luccicante con tanto di didascalia "Work in progress", ovvero "Lavori in corso". Cosa "bollerà in pentola" per la showgirl? Per il momento l'unica cosa certa è che il look glitter è legato a un esclusivo servizio fotografico.

Il nuovo look luccicante di Paola Barale

Paola Barale si è sempre distinta per il suo stile originale e sopra le righe ma di recente ha davvero dato il meglio di lei. Complice la collaborazione con la sua hairstylist e make-up artist Patrizia Delcuratolo, sui social si è mostrata in un'inedita versione luccicante con le sopracciglia ricoperte di glitter e cristalli rossi. Una volta ammirato il risultato finale in camera non ha potuto fare a meno di dichiarare "Adoro, mi piacciono tantissimo". Per completare il look scelto per lo shooting top secret ha scelto un'acconciatura altrettanto originale ispirata agli anni '90: i double buns, ovvero i doppi chignon laterali in stile Sailor Moon decorati con dei fili di scintillanti cristalli silver. Insomma, pare proprio che la nota showgirl non senta affatto il peso dei 50 anni: continua a voler mettere in mostra il suo animo creativo e sopra le righe.

Le sopracciglia colorate spopolano in pandemia

Aggiungere un tocco di originalità alla propria immagine partendo dalle sopracciglia non è una novità per tutte coloro che seguono alla lettere i beauty trend di stagione. Prima che Paola Barale le ricoprisse di cristalli, infatti, sui social ha spopolato la mania di colorarle con le nuance più svariate, meglio se fluo, magari abbinate anche al resto del make-up. La moda è nata durante la primavera 2020, ovvero in pieno lockdown, a prova del fatto che questo periodo difficile spinge chiunque a sperimentare qualcosa di originale e creativo per portare un tocco di allegria alle giornate passate prevalentemente in casa. Certo, non è facile portare le sopracciglia glitter e fluo senza attirare gli sguardi indiscreti nella quotidianità, ma di sicuro è l'ideale per concedersi qualche selfie ad alto carico glamour da postare su Instagram. In quante seguiranno l'esempio della Barale?