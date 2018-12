E' partito ufficialmente il conto alla rovescia per l'inizio delle vacanze di Natale e sono già moltissimi quelli che si sono lanciati alla ricerca dei regali più svariati per amici e parenti. E' arrivato, però, anche il momento di scegliere il film tradizionale da guardare in compagnia dei familiari la sera del 24 o il pomeriggio del 25 dicembre. Per capire qual è la pellicola che fa al caso vostro potete chiedere consiglio all'oroscopo: ecco dunque qual è il film natalizio perfetto per il segno zodiacale a cui appartenete con il quale renderete di sicuro le feste esilaranti.

Ariete – "Una promessa è una promessa"

L'ariete è un segno molto dinamico e neppure durante le feste riesce a star fermo, tanto che va alla continua ricerca di qualcuno che voglia uscire, prendendosi una "pausa" dai pranzi e dalle cene in famiglia. Il film di Natale con cui può intrattenersi e divertirsi è "Una promessa è una promessa" con Arnold Schwarzenegger. Anche lui, infatti, sogna di ritrovarsi nelle stesse avventure del papà protagonista solo per andare alla ricerca di Turbo Man, l'ultimo giocattolo da regalare al figlio.

Toro – "A Christmas Carol"

Il toro è un segno pratico e concreto, non ama essere idealista ed è proprio per questo che a Natale vuole che tutti gli regalino del denaro, così da poterlo utilizzare come meglio crede. Si circonda sempre di beni materiali ma, anche se non c'è nulla di male in questo, prima o poi dovrà capire che non contano solo i soldi nella vita. Il film che deve guardare nelle feste? "A Christmas Carol", di sicuro riuscirà a dargli una lezione di vita.

Gemelli – "Mamma ho perso l'aereo"

I gemelli sono comunicativi ed estroversi e nei giorni di festa farebbero di tutto pur di non annoiarsi. Non è un caso che il loro film di Natale preferito sia "Mamma ho perso l'aereo". Come Kevin, anche loro hanno un enorme spirito di adattamento, tanto da essere capaci di risolvere al meglio anche le situazioni più intricate.. Il loro sogno? Guardare questo divertente capolavoro in compagnia di amici e parenti.

Cancro – "Fievel sbarca in America"

Il film di Natale perfetto per il segno del cancro? "Fievel sbarca in America". Essendo il più romantico e sensibile dello zodiaco, prova empatia verso tutti quelli che si trovano sulla sua strada e per i suoi cari spera sempre il meglio, tanto da essere sempre disponibile ad aiutarli nei momenti di crisi. Chi più del personaggio di Fievel ha così tanto a cuore il bene dei familiari?

Leone – "Il Grinch"

Il leone è un segno esuberante che non vuole mai passare inosservato, neppure a Natale. Il suo film delle feste preferito non poteva che essere il Grinch. Il motivo? Innanzitutto non ama l'atmosfera romantica e magica che si viene a creare nei giorni di festa e, come se non bastasse, come il protagonista non ha paura di rubare la scena a tutti quelli che osano controbatterlo su questa questione.

Vergine – "Miracolo nella 34ª strada"

La vergine è un segno super razionale, che non si lascia mai travolgere dall'istinto e durante il Natale riesce sempre a diventare l'idolo degli amici perché sceglie i regali perfetti per ognuno di loro. Il film che deve assolutamente guardare durante le feste? "Miracolo nella 34ª strada", alcuni personaggi avranno la sua stessa natura pratica e riusciranno a farlo divertire.

Bilancia – "Santa Clause"

La bilancia adora le vacanze di Natale poiché trova finalmente dei momenti da dedicare a se stesso, prendendosi una pausa dai suoi mille impegni. Come se non bastasse, adora essere circondato da amici e parenti a tutte le ore del giorno. Il film che riesce a farlo rilassare e a fargli sentire ancora di più l'atmosfera magica delle feste? Un classico della Walt Disney, ovvero "Santa Clause".

Scorpione – "A Christmas Story – Una storia di Natale"

Lo scorpione è un segno affascinante e passionale e vive il Natale come una sorta di costrizione, visto che non ha alcuna intenzione di raccontare le sue avventure ai parenti che non vede da un anno. Potrà dunque rinchiudersi in casa a guardare un film tipicamente natalizio come "A Christmas Story". Il motivo per cui è perfetto per lui? Ralphie, il ragazzino protagonista, è testardo come lui e farà di tutto pur di ottenere il fucile giocattolo dai genitori.

Sagittario – "Una poltrona per due"

Il film di Natale perfetto per il sagittario? "Una poltrona per due". Anche se ama l'atmosfera natalizia, quando si trova costretto a passare intere giornate in compagnia dei lontani parenti, si sente come se fosse "chiuso in gabbia" e sogna di cambiare vita per qualche ora proprio come i due protagonisti. Come se non bastasse, le risate sono decisamente assicurate.

Capricorno – "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato"

Il capricorno ama le tradizioni, soprattutto quelle natalizie, e durante le feste ne approfitta per tapparsi in casa a rilassarsi. Quale miglior modo per evadere dalla routine quotidiana se non guardando un film? Quello che sicuramente guarderà nelle feste sarà un classico, ovvero "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" di Tim Burton. Verrà catapultato nel mondo fantastico creato da Tim Burton e ammirerà delle gustose creazioni in cioccolato.

Acquario – "The Nightmare Before Christmas"

L'acquario è indipendente e brillante, forse è il più all'avanguardia dello zodiaco e vive il Natale non tanto come una festa da passare in famiglia tra cibo e regali, quanto piuttosto come un momento di totale relax, durante il quale lasciarsi ogni tipo di preoccupazione alle spalle. Il film perfetto per il suo temperamento sopra le righe? "The Nightmare Before Christmas" di Tim Burton. Il motivo è molto semplice: come Jack Skellington ama essere stimolato dal punto di vista intellettuale e prendersi delle pause dalla normale routine quotidiana.

Pesci – "Il canto di Natale di Topolino"

I pesci sono dei sognatori nati e amano il Natale con tutte le sue lucine e il suo romanticismo. Le feste sono gli unici giorni dell'anno in cui si divertono a rispettare le tradizioni ed è proprio per questo che il loro Christmas Movie preferito è "Il canto di Natale di Topolino". E' la versione animata del romanzo di Charles Dickens e, nonostante sia del 1983, riesce a riempire la sua casa di magia.