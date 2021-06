"Il mio album preferito è la colonna sonora di Twilight e nessuno può farmi cambiare idea": così scriveva Olivia Rodrigo su Twitter il 9 marzo 2020, da grande fan della saga cinematografica basata su quella letteraria di Stephenie Meyer. I cinque film della serie sono stati un successo e per la cantante 18enne sono stati anche una fonte di ispirazione. Ha infatti rivelato che durante il lockdown ne ha approfittato per dedicarsi alla scrittura di nuove canzoni e una di queste ha come protagonisti proprio i due personaggi principali, Bella Swan e Edward Cullen! Nello specifico, il brano racconta di Bella Swan che incontra Edward Cullen in un laboratorio di scienze! La star di High School Musical: The Musical: La serie (dove interpretava Nini Salazar-Roberts) ha nuovamente palesato il suo amore per Twilight, con un accessorio che in tantissimi vorranno possedere.

La borsa per i fan di Twilight

I fan di Twilight sicuramente impazziranno di gioia nel vedere l'accessorio indossato su Instagram da Olivia Rodrigo. La cantante (quella di Drivers License, Deja Vu e Good 4 U) ha publicato delle foto in cui sfoggia un look gotico in total black. Il minidress è quello indossato per recarsi personalmente a casa dei suoi fan più affezionati per invitarli al suo prossimo concerto. L'evento, il Sour Prom Concert, sarà trasmesso in streaming martedì 29 giugno sul canale YouTube della cantante, che eseguirà alcuni brani dell'album Sour.

in foto: abitino The Roxy

L'abito sottoveste è del marchio Hot Girl Réalisation Par, uno dei preferiti di Kylie Jenner specializzato in questo genere di abitini di seta, molto in voga negli anni Novanta e primi anni Duemila. Questo è il modello The Roxy, andato quasi sold out e disponibile anche in colore rosso. Costa 200 euro.

Sono i dettagli dell'outfit, però, il pezzo forte del look: un set di orecchini e collane decorati con ciondoli a forma di dente! E dulcis in fundo, una borsetta da spalla bianco sporco con la stampa dei volti malinconici di Edward e Bella con l'iconica frase "Always remembered, forgotten never". Chissà, forse sta scrivendo un'altra canzone sui personaggi di questi film, che deve amare davvero molto, al punto da portarli anche nel suo armadio!

I suoi follower non hanno potuto fare a meno di notare e apprezzare l'accessorio, chiedendosi dove potrebbero trovarlo. La cantante non ha rivelato la sua fonte: potrebbe essere anche un mercatino dell'usato! In rete è possibile trovare accessori simili a poco prezzo, anche se con stampe diverse. Una borsa identica risulta al momento sold out sullo shop Prying. Il costo? Poco più di 75 euro.