Le sirene non piacciono solo ai bambini: sarà per il loro movimento fluido in acqua, sarà perché richiamano il mondo sottomarino così misterioso o perché sono state sempre raccontate e rappresentate in modo colorato e divertente, ma sono figure positivamente radicate nell’immaginario collettivo. Queste creature metà donne e metà pesce sono caratterizzate da un fascino unico, tramandato anche attraverso opere letterarie, cartoon e film. C’è qualcuno che sfruttando questa passione così comune tra adulti e piccini ha deciso di farne un business, realizzando il sogno di tanti. Perché non insegnare agli appassionati a nuotare come sirene? Esiste infatti una vera e propria scuola per farlo in Italia, nata sulla scia di quella statunitense.

Nuotare come sirene si può

Si chiama Mermaiding: la disciplina è nata in Florida nel 2008 e ha riscosso un successo tale da diventare, due anni dopo, uno sport ufficiale. Il corso di Mermaiding insegna a uomini, donne e bambini a nuotare come sirene, ovviamente con ciò che contraddistingue queste creature: la mono pinna. In Italia esiste una scuola in provincia di Trapani associata alla Mermaid University statunitense. Si tratta della Sirenes Mermaid Lifestyle di Castellammare del Golfo fondata da Maya Deli, un'insegnante qualificata. Dopo aver provato l'esperienza a Bali, ne è rimasta talmente colpita da decidere di imparare tutte le tecniche e i segreti della disciplina, per poterli a sua volta trasmettere ad altri appassionati in Italia. La sua scuola organizza show, feste, spettacoli, corsi e stage in tutta Italia ma opera anche a livello internazionale.

Il Mermaiding fa bene a corpo e mente

Per muoversi come una sirena si usa una guaina che fascia il corpo dai fianchi ai piedi e che termina con la caratteristica pinna. La difficoltà sta nel gestire la parte bassa del corpo. Nuotare in queste condizioni richiede necessariamente un allenamento specifico, per gambe e caviglie in particolare: servono potenza e forza, ma al tempo stesso anche elasticità per rendere il movimento il più naturale e morbido possibile. Non è un’abilità che si acquisisce in un’ora, serve un costante esercizio per passare dal livello principianti a quello professionisti. In questo, l’abbigliamento ha la sua importanza, perché esistono guaine di materiali diversi a seconda del livello di competenza: quelle in neoprene-lycra sono più leggere di quelle rigide in caucciù, che essendo una gomma solida pesante viene utilizzata solo quando si è a un buon livello di preparazione.

Il corso di Mermaiding si compone di una parte pratica, che si svolge in mare o in piscina e di una parte teorica, basata sul racconto delle leggende legate alle sirene, comprese quelle tramandate da film o opere letterarie. L’esperienza garantisce di stringere un rapporto davvero intimo con la natura, grazie a un’immersione totale con l’ambiente acquatico circostante. Ovviamente non mancano i benefici fisici, essendo a tutti gli effetti uno sport: glutei più sodi, gambe più toniche, muscoli più forti, maggiore agilità negli arti. Garantiti anche i benefici mentali, visto che il lavoro fisico va di pari passo con un lavoro più interiore di rilassamento e di comunicazione col proprio corpo. Entrando in connessione profonda con esso si acquisisce un maggiore livello di consapevolezza di sé e autostima. Corpo e mente, insomma, collaborano per un’armonia e un benessere totali, da sfruttare una volta tornati sulla terra ferma.