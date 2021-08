Non coccole, gesti concreti: la risposta virale della tiktoker che spiega agli uomini le cose importanti Steven John Dermott ha davvero capito tutto delle donne! In un video su TikTok intitolato “Una donna non è poi così difficile da accontentare” ha illustrato quelli che a suo dire sono i gesti che le donne apprezzano. È diventata virale la risposta della tiktoker Cat Sims, che ha voluto dire a lui e a tutti gli uomini quali sono realmente i pilastri di un rapporto di coppia costruttivo. Spoiler: no, non bastano due carezze e un bacio sulla fronte!

Uomini, se volete sapere come far felici le donne seguite i consigli di Steven John Dermott… o forse no! Il tiktoker vanta oltre due milioni di follower e in un video ha esposto quelli che sono, a suo dire, i gesti indispensabili per accontentare le donne. In realtà più che il suo video, a diventare davvero virale è stata la risposta data da un'altra tiktoker, che ha offerto a lui e a tutti gli uomini in ascolto l'altra versione dei fatti, quella femminile. Il video di Cat Sims ha superato 3 milioni di visualizzazioni: la content creator è solita ironizzare sulla vita da mamma, sulle incombenze quotidiane, sugli stereotipi che riguardano la vita di una donna. E difatti quando ha sentito il collega tiktoker snocciolare consigli spiccioli, del tutto banali, ha preferito dire la sua a nome di tutte le donne, che dagli uomini vorrebbero ben altro, che una carezza sulla testa!

Come fare felice una donna, ma felice davvero

Lui sì che ha capito tutto! Il tiktoker Steven John Dermott nel suo video intitolato "Una donna non è poi così difficile da accontentare" ha illustrato, schioccando le dita a tempo di musica, i quattro pilastri di una relazione. Secondo lui tutto ciò che serve per compiacere una donna è darle da mangiare, baciarle la fronte mentre dorme, farle le coccole e non mentirle mai. Ma le cose stanno diversamente e le donne lo sanno, perché la quotidianità è fatta di gesti ben più incisivi, che possono fare la differenza e mostrare il proprio rispetto e il desiderio di aiutare la persona che si ha accanto.

Difatti Cat Sims ha ripreso il video realizzandone un altro simile, che ha riscosso molto più successo. La tiktoker, con lo stesso schiocco di dita, ha illustrato che le donne gradiscono quando gli uomini portano fuori la spazzatura senza che venga loro chiesto, apprezzano una telefonata in caso di ritardo, amano gli uomini che non hanno comportamenti misogini, quelli che non sporcano il bagno, quelli che non lasciano cose in giro aspettandosi che siano poi loro a raccoglierle. C'è stata una vera e propria ovazione per lei, il video è diventato immediatamente virale e nei commenti (oltre 12 mila) tante donne hanno riportato la loro esperienza, spiegando di non volere accanto uomini accondiscendenti o che pensano di potersela cavare con due coccole, ma uomini pronti a fare la loro parte in casa, dove è giusto che si collabori e che non ci si limiti a un bacio nel sonno ‘tanto per'.

Certo, una parte degli utenti ha fatto notare che quelli illustrati da Steven sono gesti carini, che fanno piacere, ma che lasciano il tempo che trovano se non bilanciati da azioni ben più concrete. Anche perché, come ha giustamente sottolineato un utente, si rischia di generare confusione. "Ma sta descrivendo una donna o un animale domestico?" ha scritto qualcuno, mentre un'altra ha avanzato una proposta: includere tra le promesse nuziali il "Cambierò il rotolo della carta igienica"!