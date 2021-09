Noemi senza trucco: la cantante rivela la sua bellezza “al naturale” Noemi non ha resistito alla mania più gettonata tra le star, quella dei no make-up selfie, e per celebrare il successo della hit “Makumba” ha pensato bene di immortalarsi al naturale. Sebbene non abbia neppure un filo di trucco sul viso, è sempre meravigliosa.

A cura di Valeria Paglionico

Noemi è stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2021: con la hit Makumba realizzata "a quattro mani" con Carl Brave ha scalato le classifiche e ora non può fare a meno di godersi il successo. È proprio per celebrare il doppio disco di platino della canzone che ha pensato bene di mostrarsi senza filtri sui social. La cantante ha seguito la mania più amata dalle star, quella dei no make-up selfie, non avendo paura di rivelare la sua bellezza "al naturale". Nonostante l'assenza di trucco e artifici, è sempre splendida.

Noemi segue il trend dei no make-up selfie

Quale migliore occasione dell'estate per dire temporaneamente addio al trucco? È proprio quanto fatto da moltissime star che negli ultimi mesi non hanno resistito al trend dei no make-up selfie. L'ultima ad averlo fatto è stata Noemi che, complice il dimagrimento drastico, è apparsa un tantino trasformata sui social. La cantante ha celebrato il successo di Makumba con una foto acqua e sapone, dimostrando di essere meravigliosa anche senza artifici.

Si è immortalata in primo piano con indosso un top beige con lo scollo all'americana, i capelli sciolti e il viso libero da eye-liner, rossetto, ombretto e fondotinta. Ha gli occhi azzurri che risaltano, il sorriso stampato sulle labbra ed è letteralmente raggiante, a prova del fatto che l'estate l'ha ricaricata. Il dettaglio che appare decisamente cambiato rispetto a qualche mese fa? Il colore della chioma. Forse complice l'esposizione al sole, oggi non è più rosso fuoco ma sui toni dell'arancione. Presto Noemi tornerà dal parrucchiere?