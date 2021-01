Nina Moric è molto attiva sui social e non perde occasione per mantenere un contatto diretto con i fan, documentando tutto ciò che fa durante le sue giornate con foto e Stories. Nelle ultime ore è tornata a fare visita a una persona a cui è particolarmente legata, si tratta di Federico Fashion Style, che, oltre a essere il parrucchiere di fiducia che la segue da anni, è anche un caro amico che riesce sempre a dare libero sfogo alla sua continua voglia di cambiare. Per la showgirl l'ultimo mese è stato particolarmente movimentato in fatto di hair look, basti pensare al fatto che ha cambiato acconciatura per ben tre volte. Dopo il caschetto corto e le sfumature rosa, ora ha provato qualcosa di iper femminile: delle lunghissime extension sui toni del castano caramello.

Il nuovo look di Nina Moric

Nina Moric si è affidata ancora una volta a Federico Fashion Style, dando una svolta drastica alla sua chioma. Se nell'ultimo mese aveva sfoggiato un bob cortissimo portato sia extra liscio che con le onde, ora ha deciso di cambiare, provando delle lunghissime extension con delle sfumature dall'effetto naturale sui toni del castano caramello. Per la precisione si tratta delle Tailored Hair da 70 cm, le ha applicate su tutta la testa, in maniera tale da rendere meno evidente la differenza rispetto ai capelli corti, e le ha rese ancora più fluenti con piega ondulata.

in foto: Nina Moric prima e dopo l’intervento di Federico Fashion Style

Non ha esitato a immortalarsi prima e dopo il trattamento, rendendo ancora più evidente la trasformazione. Come hanno reagito i fan? Hanno apprezzato molto l'ennesimo cambiamento, anche se qualcuno ha polemizzato sulla presunta cifra spesa, visto che i prezzi del "Salone delle Meraviglie" sono noti a tutti.

Nina Moric, tutti i cambi look dell'ultimo mese

È ormai da anni che Nina Moric ha abituato i fan a dei continui cambi look, spaziando tra bob cortissimi, extension, tinture nero corvino e biondo chiarissimo. Nell'ultimo mese, però, ha superato ogni record, rivoluzionando la sua acconciatura per tre volte in poco più di 4 settimane.

in foto: Nina Moric col caschetto

Si è sempre affidata a Federico Fashion Style, al quale ha chiesto prima un caschetto asimmetrico a metà dicembre e poi delle sfumature rosa con l'inizio del nuovo anno. È però con le extension che ha aggiunto un tocco iper femminile alla sua immagine, apparendo ancora più bella e sofisticata del solito. La Moric avrà trovato finalmente l'acconciatura che fa per lei? L'unica cosa certa per il momento è che l'ultimo mese è stato davvero "poco stabile" a livello di hair look.