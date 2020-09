Suona un po' come un ritorno alle origini, che i fan di Nicole Kidman hanno decisamente apprezzato. L'attrice 53enne negli anni è sempre più stata identificata come un'icona di stile ed eleganza, pur rimanendo molto fedele al suo look, mai eccessivamente stravolto. Ultimamente eravamo abituati a vederla con i capelli lisci e biondi, ma in occasione di un ritorno sul set ha cambiato colore e non solo. A ottobre, infatti, andrà in onda su HBO una miniserie che la vede protagonista e che Sky Atlantic trasmetterà in Italia nel mese di novembre. Si intitola The Undoing e nel cast è presente anche Hugh Grant. L'attrice australiana veste i panni di Grace Fraser, una donna dalla vita apparentemente perfetta costretta a fare i conti con notevoli stravolgimenti, che renderanno necessario reinventarsi completamente. Nel breve trailer pubblicato su Instagram dall'attrice, si nota il cambio di look che ha riportato molti fan indietro nel tempo.

Il nuovo look di Nicole Kidman

La sofisticata star hollywoodiana che conosciamo oggi sfoggia sui red carpet una chioma liscia e folta di un luminoso biondo, ma in realtà il colore di Nicole Kidman è più tendente al ramato. La ricordate agli inizi della carriera, quando in perfetto stile anni Novanta sfoggiava i capelli riccissimi? Non le onde morbide che hanno preso il sopravvento di recente, ma dei boccoli stretti e fitti: questa è la chioma dell'attrice al naturale. E proprio quei ricci sono tornati per interpretare Grace Fraser di The Undoing, gli stessi che sfoggiava la protagonista di Cuori Ribelli Shannon Christie, uno dei primi film ad aver consacrato la Kidman come attrice di rilievo nel panorama internazionale. E come dimenticare la chioma fiammeggiante di Satine, la ballerina del Moulin Rouge, ruolo che è valso alla Kidman una nomination agli Oscar come Miglior attrice protagonista. Ai fan il ritorno al rosso è piaciuto moltissimo: i commenti al trailer pubblicato su Instagram mostrano la curiosità dei fan per la serie tv in uscita, ma sono soprattutto complimenti per il suo look.