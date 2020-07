Nicki Minaj è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Kenneth Penny ed è più bella e raggiante che mai. Erano molti i fan che già da tempo, notando delle forme "sospette", parlavano di una presunta dolce attesa ma la rapper aveva sempre smentito affermando che "Il mondo non era ancora pronto". Nelle ultime ore, però, si è servita dei social per dare la lieta notizia ai followers e, come ormai va in voga tra le star, lo ha fatto in gran stile. Tra parrucche colorate, plateau vertiginosi, bikini tempestati di diamanti, la "Twerking queen" ha posato con il pancione in primo piano, aggiungendosi alla lista di celebrities che hanno annunciato la gravidanza in modo glamour.

Nicki Minaj, il look per l'annuncio della gravidanza

Nicki Minaj ha sempre avuto la passione per la moda, fin dagli esordi si è distinta per esuberanza tra maxi scollature, trasparenze audaci, tubini strizzati, accessori appariscenti e non ha mai rinunciato al lusso e alle griffe. Il suo annuncio di gravidanza poteva mai essere sobrio? Assolutamente no. La rapper ha seguito la moda più in voga tra le star incinta ed è diventata protagonista di un servizio fotografico glamour. Ha posato con il pancione in primo piano in versione super sexy con indosso un bikini tempestato di fiori e cristalli Swarovski colorati, un modello firmato Lacey Dalimonte con reggiseno a triangolo e tanga con i laccetti laterali. Per completare il tutto ha scelto dei sandali in stile stripper con tacco e maxi plateau decorati con le perle, una cascata di collane a catena, degli anelli di diamanti e una parrucca bionda in stile vecchia Hollywood.

#Preggers 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 7:21am PDT

L'ultima mania delle star: posare col pancione in versione glamour

La gravidanza è tra le esperienze più belle che una donna possa sperimentare nella vita e, che si conduca una vita "normale" o da star, questo dettaglio rimane invariato. A differenza delle future mamme "comuni", però, le celebrities riescono a trasformare la dolce attesa in un evento mediatico, finendo sulle prime pagine dei giornali grazie al loro pancione. La moda più gettonata degli ultimi anni nello show business? Tenere nascosto le forme della gestazione a lungo, rivelandole solo a pochi mesi dal parto con dei servizi fotografici glamour e sofisticati. A inaugurare questa mania è stata Beyoncé, che con lo scatto in stile dea della maternità registrò un vero e proprio boom di like, ma è a imitarla sono state molte altre mamme famose, da Katy Perry a Nicki Minaj. Tra pizzi, seta, dettagli preziosi e look premaman da urlo, l'annuncio della gravidanza ha raggiunto la stessa popolarità di un'apparizione sul red carpet.